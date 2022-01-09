Открывать огонь без предупреждения: в Казахстане случайно застрелили 4-летнюю девочку

В Алматы случайно застрелили 4-летнюю девочку / REUTERS

После того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения, в Алмиаты погибла четырехлетняя девочка – она попала под обстрел. Ребенку пуля попала в голову.

Как заявила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, вечером 7 января под обстрел попал автомобиль, в котором находились две сестры. Младшая (4 года) погибла. Ее 15-летняя сестра с пулевым ранением находится в реанимации.

В то же время местные СМИ сообщили, что трагедия произошла, когда 4-летняя девочка ехала в авто с дядей. Они якобы ездили за продуктами и проезжали мимо площади. В авто было еще двое детей дяди, которые ранены.

Днем 7 января в 13:30 огнестрельное ранение получил другой ребенок – 8-летняя девочка.

Кроме того, в Алматы 11-летний мальчик стал жертвой перестрелки. Пуля, вероятно, задела его еще 5 января во время неудачного ночного штурма. В то время родители прогуливались со своими детьми. Внезапно раздался выстрел, который стал для 11-летнего мальчика роковым. Спасти ребенка так и не удалось.

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Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января – их спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Но спустя несколько дней митингующие начали требовать отставки правительства, искоренения коррупции и кумовства в политике. Уже к 4 января протесты охватили почти все крупные города страны и переросли в массовые столкновения с полицией.

5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Чтобы унять протесты, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После этого обращения премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности ОДКБ, сообщил о решении направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

После этого Организация Договора о коллективной безопасности направила контингент в Казахстан. В его состав вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

По состоянию на 9 января в Казахстане количество задержаний приближается к 6 тысячам. Согласно данным ситуационного центра МВД Казахстана, в стране силовики задержали 5969 протестующих.

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