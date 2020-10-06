ОЗХО подтвердила отравление Навального Новичком

ОЗХО подтвердила отравление Навального / Reuters

Во вторник, 6 октября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

По информации, ОЗХО заявила, что в образцах крови и мочи Навального были обнаружены биомаркеры ингибитора холинэстеразы.

Кроме того, стало известно, что ОЗХО передала Германии отчет по технической помощи в деле Навального.

Чуть позже Кабмин ФРГ заявил, что выводы ОЗХО по инциденту с Навальным совпадают с выводами лабораторий в Германии, Швеции и Франции.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия введет санкции против России в случае, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен Новичком.

1 октября оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после того, как его выписали из берлинской клиники Шарите, и заявил, что за его отравлением стоит глава Кремля Владимир Путин. "Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", ‒ сказал Навальный.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.