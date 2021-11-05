Падает риск смерти: в Phizer утверждают, что изобрели эффективную таблетку от COVID-19

D Phizer утверждают, что изобрели эффективную таблетку от COVID-19/ Reuters

Фармацевтическая компания Pfizer заявила о том, что ее новый продукт ‒ экспериментальная таблетка от коронавируса ‒ снижает риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В компании Pfizer говорят, что промежуточный анализ, который провели до запланированного завершения испытания таблетки, показал снижение на 89% риска смерти или госпитализации из-за COVID-19 (если человек заразился им недавно). При этом среди тех, кто прошел курс лечения в рамках исследования таблетки, не умер. В то время как среди тех, кто принимал плацебо, было зарегистрировано десять смертей.

Также исследователи говорят, что у 19% пациентов, которые получали лечение, наблюдались побочные эффекты. Среди тех, кто принимал плацебо, побочные эффекты проявились у 21%. Однако они отказались раскрыть, что это оказались за побочные эффекты.

Pfizer тестировала препарат на взрослых с коронавирусом, которые входят в группу высокого риска прогрессирования до тяжелого заболевания. Добровольцам случайным образом давали комбинацию таблеток или плацебо в течение трех-пяти дней после появления симптомов.

Таблетка с экспериментальным названием PF-07321332 – ингибитор протеазы. Как говорят разработчики, это вещество останавливает размножение коронавируса COVID-19.

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Напомним, ранее агентство The Associated Press сообщало о том, что вакцина от коронавируса препаратом американской фармкомпании Pfizer более чем на 90% эффективна для предотвращения симптоматических инфекций у детей от 5 до 11 лет.

До того, в августе и сентябре было проведено исследование, в котором приняли участие 2268 детей. Они получили две прививки низкой дозы вакцины или плацебо с разницей в три недели. Каждая доза составляла одну треть той, которая дается подросткам и взрослым.