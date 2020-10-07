Пашинян рассказал о планах Армении по независимости Нагорного Карабаха

Никол Пашинян / Reuters

Официальный Ереван прорабатывает варианты признания независимости непризнанной республики Нагорный Карабах. Власти обсуждают такую возможность и пока не готовы принять окончательное решение по этому вопросу.

Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в эфире российского Первого канала.

По словам премьера, не исключено, что Армения может отказаться от такой идеи, если она не будет соответствовать целям и задачам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаха в решении вопроса, мы сделаем такой шаг (признаем независимость), если нет, мы воздержимся от такого решения. Мы сейчас в процессе обсуждения", - сказал Пашинян.

Также он подчеркнул, что Армения в данном вопросе руководствуется правилами международного сообщества и стремится быть ответственным участником процессов мировой политики.

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