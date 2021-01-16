"Печеньки Госдепа": Байден выдвинул Нуланд на высокую должность в США

Виктория Нуланд работала при Обаме помощником Госсекретаря по делам Европы и Евразии / Reuters

Избранный президент США Джо Байден выдвинул известного американского дипломата и политика Викторию Нуланд на пост заместителя Госсекретаря по политическим вопросам.

Как сообщает AP cо ссылкой на штаб Байдена, будущий глава американского государства предлагает назначить Венди Шерман заместителем госсекретаря США, а Викторию Нуланд – заместителем по политическим вопросам.

Виктория Нуланд являлась сотрудником Госдепа США более 30 лет. Она была главным чиновником федерального органа исполнительной власти по вопросам России и странам постсоветского пространства, постоянным представителем при НАТО, а также специальным посланником по Договору об обычных вооружениях в Европе.Читайте такжеСывочолый гетьман или "болонка Нуланд" – кто в Украине станет фаворитом Байдена

Нуланд владеет русским и французским языками.

При президентстве Барака Обамы она занимала должность помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии. В 2013 году Нуланд посетила Майдан, угостив участников Революции печеньем, хлебом и булочками. Вследствие этого в Сети появился мем "печеньки Госдепа".

В 2019 году Виктория Нуланд намеревалась посетить Россию для участив в международной конференции, однако ей отказали в российской визе.

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