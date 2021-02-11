Переговоры с США и вопрос Украины: в Германии оценили ситуацию с запуском Северного потока-2

В немецком бизнесе считают, что СП-2 должен стать трансатлантическим проектом / Reuters

Для того чтобы решить проблему с завершением строительства и запуском в работу газопровода Северный поток-2, данный проект следует рассматривать в контексте глобального энергетического партнерства. Этот вопрос нужно обсуждать в том числе и с позиции энергетической безопасности Украины, сказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс в интервью РИА Новости.

По его словам, немецкий бизнес поддерживает позицию правительства Германии по вопросу СП-2 и рассчитывает, что завершить строительство трубопровода все-таки удастся.

"Мы искренне приветствуем официальную позицию правительства ФРГ, оно абсолютно поддерживает "Северный поток 2". Мы исходим из того, что этот проект, прошедший полное согласование в ЕС, действительно будет достроен", - сказал Хармс.

При этом он акцентировал внимание на том, что при дальнейших переговорах с США и Россией по вопросу перспективы СП-2 нужно обсудить проект с точки зрения выгоды всех сторон, которая предусматривала бы глобальное трансатлантическое партнерство в энергетической сфере и в области экологической безопасности. Среди главных вопросов присутствует и проблема энергетической безопасности Украины.Читайте такжеУкраинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2

"Следует обсуждать эту тему с США и Россией в комплексе с такими вопросами, как защита климата, реформа энергетики и транспорта и, в конечном итоге, энергетическая безопасность Украины. Тогда можно найти прагматичное решение", - подчеркнул Хармс.

Украина и ситуация с запуском Северного потока-2