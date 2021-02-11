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Переговоры с США и вопрос Украины: в Германии оценили ситуацию с запуском Северного потока-2

11 февраля 2021, 17:38
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В Германии рассчитывают, что СП-2 все-таки будет достроен.

Северный поток-2
В немецком бизнесе считают, что СП-2 должен стать трансатлантическим проектом / Reuters

Для того чтобы решить проблему с завершением строительства и запуском в работу газопровода Северный поток-2, данный проект следует рассматривать в контексте глобального энергетического партнерства. Этот вопрос нужно обсуждать в том числе и с позиции энергетической безопасности Украины, сказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс в интервью РИА Новости.

По его словам, немецкий бизнес поддерживает позицию правительства Германии по вопросу СП-2 и рассчитывает, что завершить строительство трубопровода все-таки удастся.

"Мы искренне приветствуем официальную позицию правительства ФРГ, оно абсолютно поддерживает "Северный поток 2". Мы исходим из того, что этот проект, прошедший полное согласование в ЕС, действительно будет достроен", - сказал Хармс.

При этом он акцентировал внимание на том, что при дальнейших переговорах с США и Россией по вопросу перспективы СП-2 нужно обсудить проект с точки зрения выгоды всех сторон, которая предусматривала бы глобальное трансатлантическое партнерство в энергетической сфере и в области экологической безопасности. Среди главных вопросов присутствует и проблема энергетической безопасности Украины.Читайте такжеУкраинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2

"Следует обсуждать эту тему с США и Россией в комплексе с такими вопросами, как защита климата, реформа энергетики и транспорта и, в конечном итоге, энергетическая безопасность Украины. Тогда можно найти прагматичное решение", - подчеркнул Хармс.

Украина и ситуация с запуском Северного потока-2

  • В мае 2020 года советник главы НАК Нафтогаз Лана Зеркаль заявляла, что запуск газопровода Северный поток-2 станет серьезным ударом по транзитному статусу Украины. Поэтому для Киева важно, чтобы проект СП-2 был остановлен.
  • Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер ранее написал, что Северный поток-2 принесет экономическую выгоду Германии и Евросоюзу только в том случае, если будет увеличен объем закупок газа. Если трубопровод введут в эксплуатацию, Россия больше не будет зависеть от транзитных поставок газа через Украину, что приведет к экономическим проблемам Киева и предоставить Москве новую возможность для дестабилизации ситуации в государстве.
  • 3 февраля в пресс-службе оператора ГТС Украины заявили, что в январе 2021 года транзит газа снизился на 32% по сравнению с декабрем, причем не все запланированные и оплаченные мощности были использованы. Украинская ГТС может обеспечить прокачку 55 млрд куб. м газа и даже больше, что свидетельствует о том, что нет никакой необходимости в запуске газопровода Северный поток-2.

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