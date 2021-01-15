Стиль Павлика Морозова: американка сдала полиции мать и тетю, штурмовавших Капитолий

Хелена Дюк / Facebook

В США 18-летняя Хелена Дюк узнала на видеозаписи штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января сторонниками президента Трампа своих близких родственников. Девушка немедленно сообщила об этом на своей странице в Тwitter.

Дюк написала, что в штурме участвовали ее мать, тетя и дядя. "Это было очень сюрреалистично. Потому что эти люди были там, и потому, что они ‒ моя мама, тетя и дядя", ‒ рассказала Хелена.

Хелена специально перепостила видео в своем Тwitter, выложив заодно в соцсеть и имена родственников. "Мама, помнишь, как ты сказала мне, что я не должна ходить на протестные акции движения BlackLives Matter (BLM). Это ты?", ‒ написала она.

Сейчас Хелена активно делится с журналистами скриншотами переписки с матерью и другими родственниками. Те умоляли ее удалить твит с их именами, но девушка отказалась.

"Я не думаю, что я сделала что-то плохое. Я расстроена действиями членов своей семьи и их лицемерием. Когда мать в прошлом году узнала, что я участвовала в акции BLM, она сказала, что мне теперь не рады в доме, потому что BLM - жестокая организация. Я была убита горем из-за того, что моя мама так смотрит на мир, и что она не позволяла мне выражать свои взгляды. Но разрешать им действовать таким образом я не могу. Я разочарована тем, что должна оставаться частью этой семьи. Я не чувствую себя в безопасности", ‒ написала она.

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