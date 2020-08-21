"Победим режим вместе": Тихановская призвала рабочих к забастовкам

Светлана Тихановская назвала цели забастовок / twitter.com/naviny

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала обращение к рабочим белорусских предприятий. Она призвала продолжать забастовки.

В видеообращении Тихановская заявила, что будущее Беларуси зависит сейчас от единства и решительности беларусов.

"Поэтому я прошу вас - продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - заявила она.

Также Тихановская назвала цели забастовок.

"Наши цели просты - прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы - сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни", - отметила лидер оппозиции.

Читайте такжеЦИК Беларуси назвала сроки инаугурации ЛукашенкоКак сообщал Главред, ранее Мария Колесникова, одна из ближайших соратниц лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, обратилась к сотрудникам силовых органов Беларуси и потребовала от них перестать выполнять приказы власти.

Тем временем белорусская генпрокуратура открыла уголовное дело в отношении Координационного совета оппозиции. Производство квалифицировали по статье 361 УК РБ – "захват власти". Речь идет, в том числе, и о призывах к захвату или свержению власти при помощи обращений к другим государствам, а также использовании средств массовой информации и интернета.