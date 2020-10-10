"Поговорить на свободе смелости не хватило": Лукашенко в СИЗО и провел неожиданную встречу

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами Координационного совета белорусской оппозиции.

Встреча прошла в СИЗО КГБ, где находятся политзаключенные, сообщает БелТА.

Встреча в СИЗО КГБ продолжалась четыре с половиной часа.

Отмечается, что содержание беседы участники общим решением оставили в тайне.

"Конституцию на улице не напишешь", - сказал Лукашенко в беседе с белорусскими политзаключенными.

На встрече присутствовали 11 оппозиционеров, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Встречу Лукашенко с оппозицией за забором СИЗО уже прокомментировали в Сети.

"Поговорить на свободе у трехпроцентного смелости не хватило", - пишет телеграм-канал UsyLukashenko.

/ Телеграм-канал Пул первого