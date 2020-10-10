"Поговорить на свободе смелости не хватило": Лукашенко в СИЗО и провел неожиданную встречу

Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне..
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами Координационного совета белорусской оппозиции.
Встреча прошла в СИЗО КГБ, где находятся политзаключенные, сообщает БелТА.
Встреча в СИЗО КГБ продолжалась четыре с половиной часа.
Отмечается, что содержание беседы участники общим решением оставили в тайне.
"Конституцию на улице не напишешь", - сказал Лукашенко в беседе с белорусскими политзаключенными.
На встрече присутствовали 11 оппозиционеров, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.
Встречу Лукашенко с оппозицией за забором СИЗО уже прокомментировали в Сети.
"Поговорить на свободе у трехпроцентного смелости не хватило", - пишет телеграм-канал UsyLukashenko.
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