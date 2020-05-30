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В США SpaceX впервые отправляет астронавтов в космос: видеотрансляция

30 мая 2020, 19:42

Компания Илона Маска осуществляет вторую попытку.

SpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС / Фото: SpaceX

В США в 22:00 по киевскому времени космический корабль Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту осуществит вторую попытку выполнить пилотируемый испытательный полет к Международной космической станции.

Видеотрансляцию в YouTube ведет американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Запуск осуществит компания Илона Маска SpaceX. Это будет первый случай в мировой истории, когда частная компания производит запуск космического корабля на МКС. Запуск космического корабля Crew Dragon с мыса Канаверал во Флориде должна обеспечить ракета Falcon 9. Будет осуществлена доставка на МКС двух американских астронавтов - Боба Бенкена и Дага Херли.

Если запуск пройдет успешно, то отошедшая от Falcon 9 первая ступень должна приземлиться на плавучей посадочной площадке SpaceX в океане недалеко от космодрома. Полет будет длиться 19 часов.

Как ранее сообщалось, 27 мая SpaceX отменила миссию по отправке астронавтов в космос по причине неблагоприятных погодных условий.

Также отметим, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новый снимок северной части Юпитера.

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