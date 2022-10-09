Полетели головы: Шойгу и Герасимова, вероятно, сняли с должностей – ISW

Герасимов, Шойгу, Путин / скриншот

Министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, вероятно, сняли с должностей.

Как сообщили в ISW (Институте изучения войны), по неподтвержденной информации, после взрыва на Керченском мосту Кремль нацелился на некоторых высших военных чинов.

Шойгу мог заменить Тульский губернатор Алексей Дюмин, а Герасимова – замглавнокомандующий сухопутными войсками, генерал-лейтенант Александр Матовников, сообщили в ISW.

Аналитики американского Института изучения войны также прогнозируют, что именно Минобороны России сделают козлом отпущения за взрыв на Крымском мосту, чтобы отвести вину от президента РФ Владимира Путина, в адрес которого начала звучать критика.

Официального заявления Минобороны России по поводу инцидента еще не последовало. Не исключено, что Кремль приказал российскому Минобороны хранить молчание по поводу этой ситуации.

Взрыв на Крымскому мосту

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

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