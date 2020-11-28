Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России

Помпео назвал причину новых санкций против России / Reuters

Вашингтон ввел на этой неделе санкции против российских компаний с целью помешать поставкам в рамках ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, ограничения против российских "Элекон" и Nilco Group, а также двух китайских компаний были введены за передачу технологий и материалов Тегерану.

"Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против группы "Нилко", известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО "Элекон" в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры - часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана", - говорится в письменном заявлении Помпео.

Госсекретарь добавил, что новые санкции, введенные на два года, включают ограничения на госзакупки США, государственную помощь со стороны Вашингтона и накладывают экспортные ограничения.

Помпео отметил, что Вашингтон продолжит работу над тем, чтобы "препятствовать усилиям Ирана по разработке ракет" и, используя санкционные полномочия, выявлять "иностранных поставщиков, таких как эти организации в КНР и России, которые поставляют Ирану связанные с ракетами материалы и технологии".

Отметим, санкции против "Элекон", Nilco Group и еще одной российской компании, "Авиазапчасть", были введены 6 ноября. В списке также две китайские компании.

Среди ограничительных мер — запрет на заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, а также на помощь им со стороны государственных структур. Кроме того, запрещена продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

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