Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон продолжит работу над тем, чтобы "препятствовать усилиям Ирана по разработке ракет".
Вашингтон ввел на этой неделе санкции против российских компаний с целью помешать поставкам в рамках ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, ограничения против российских "Элекон" и Nilco Group, а также двух китайских компаний были введены за передачу технологий и материалов Тегерану.
"Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против группы "Нилко", известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО "Элекон" в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры - часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана", - говорится в письменном заявлении Помпео.
Госсекретарь добавил, что новые санкции, введенные на два года, включают ограничения на госзакупки США, государственную помощь со стороны Вашингтона и накладывают экспортные ограничения.
Помпео отметил, что Вашингтон продолжит работу над тем, чтобы "препятствовать усилиям Ирана по разработке ракет" и, используя санкционные полномочия, выявлять "иностранных поставщиков, таких как эти организации в КНР и России, которые поставляют Ирану связанные с ракетами материалы и технологии".
Отметим, санкции против "Элекон", Nilco Group и еще одной российской компании, "Авиазапчасть", были введены 6 ноября. В списке также две китайские компании.
Среди ограничительных мер — запрет на заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, а также на помощь им со стороны государственных структур. Кроме того, запрещена продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.
Санкции США против России – о чем говорилось ранее:
- 24 ноября в Государственном департаменте США объявили о введении санкций против трех российских компаний за нарушение закона о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии.
- 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
- 20 июля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.
- 16 июля США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.