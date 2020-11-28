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Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России

28 ноября 2020, 07:44

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон продолжит работу над тем, чтобы "препятствовать усилиям Ирана по разработке ракет".

Помпео
Помпео назвал причину новых санкций против России / Reuters

Вашингтон ввел на этой неделе санкции против российских компаний с целью помешать поставкам в рамках ракетной программы Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, ограничения против российских "Элекон" и Nilco Group, а также двух китайских компаний были введены за передачу технологий и материалов Тегерану.

"Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против группы "Нилко", известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО "Элекон" в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры - часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана", - говорится в письменном заявлении Помпео.

Госсекретарь добавил, что новые санкции, введенные на два года, включают ограничения на госзакупки США, государственную помощь со стороны Вашингтона и накладывают экспортные ограничения.

Помпео отметил, что Вашингтон продолжит работу над тем, чтобы "препятствовать усилиям Ирана по разработке ракет" и, используя санкционные полномочия, выявлять "иностранных поставщиков, таких как эти организации в КНР и России, которые поставляют Ирану связанные с ракетами материалы и технологии".

Отметим, санкции против "Элекон", Nilco Group и еще одной российской компании, "Авиазапчасть", были введены 6 ноября. В списке также две китайские компании.

Среди ограничительных мер — запрет на заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, а также на помощь им со стороны государственных структур. Кроме того, запрещена продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

Санкции США против России – о чем говорилось ранее:

  • 24 ноября в Государственном департаменте США объявили о введении санкций против трех российских компаний за нарушение закона о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии.​
  • 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
  • 20 июля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.
  • 16 июля США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.

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