Пономарев оценил опасность протестов в Хабаровске для Кремля

В Кремле считают, что протесты в Хабаровске прекратятся сами по себе - Пономарев / Reuters

В Кремле полагают, что протесты в Хабаровске не являются опасным прецедентом на всероссийском уровне. Жесткие меры способны только ухудшить ситуацию, поэтому российские власти не предпринимают особых действий. Однако в Москве непременно сделают определенные выводы.

Об этом заявил бывший депутат Госдумы России, политик Илья Пономарев в чате на Главреде.

По его словам, в Кремле первоначально поступили достаточно грамотно – назначив новым главой региона политика, не связанного с местными элитами (Михаила Дегтярева от ЛДПР, - ред.)¸ тем самым переключив недовольство местных активистов именно на него.

Что касается выхода протеста в Хабаровске на всероссийский масштаб, то в Москве такого прецедента не боятся – другие регионы не следуют примеру хабаровчан, поэтому российские власти полагают, что протесты в скором времени сами по себе сойдут на нет.

"Если бы протест подхватывали в других регионах, была бы другая история. Но – нет, даже непосредственные соседи воспринимают протесты в Хабаровске как сугубо региональный кейс. Разве что в Новосибирске устраивали акции, чтобы выразить солидарность с Хабаровском. Вышло несколько десятков человек: с одной стороны, вроде бы значимое количество – под сотню, а с другой – вышли, ну и что, высказались и большое спасибо им, опасности не было", - отметил Пономарев, добавив, что в такой ситуации Кремлю нет смысла применять жесткие меры к протестующим, поскольку такие действия лишь могут разжечь протесты с новой силой.Читайте такжеПутин начал революцию в России: эксперт рассказал, кто поднял народ в Хабаровске

Впрочем, ряд выводов из этого инцидента в Кремле непременно сделают, причем итоги будут далеко не в пользу участников протестов.

"Протест в Хабаровске не представляет из себя слишком большую головную боль для Кремля. Но он представляет из себя определенный звоночек, который, я уверен, в Кремле был услышан. Однако, вероятнее всего, выводы там сделают не совсем те, на которые рассчитывала либеральная общественность: там лишь подумают, что нужно быть аккуратнее в будущем и не допускать даже малейшей вероятности победы неподконтрольных кандидатов", - подчеркнул Илья Пономарев.

Протесты в Хабаровске