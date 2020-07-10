Скандал с поздравлением Порошенко Путина: в Кремле поставили точку

Владимир Путин и Петр Порошенко / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко не поздравлял Владимира Путина с Днем России в 2014 году.

Об этом Песков сообщил, отвечая на вопросы о том, могла бы администрация президента России предоставить доказательства соответствующего поздравления или опровергнуть эту информацию, передает УНИАН.

"Не могу подтвердить этот факт (факт поздравления, – ред.). Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось и не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению", - сказал Песков.

Он также прокомментировал вопрос о том, могло ли звучать такое поздравление во время телефонных разговоров: "Мне не известно о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления".

Кроме того, говоря о публикации записи телефонного разговора Порошенко и Путина 30 апреля 2015 года, Песков заявил: "Первое: мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даем в сообщениях пресс-службы. Второе: что касается опубликованной записи – мне не известно, что такой разговор имел место и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи".

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При этом он подчеркнул, что в Кремле понимают, о какой записи в интернете идет речь.

Ранее были опубликованы записи разговоров людей с голосами, похожими на Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. В разговоре собеседники якобы касались тем размещения миротворцев, Минского процесса и других.

Напомним, нардеп от Слуги народа Ирина Верещук обвинила Порошенко в том, что в 2014 году он поздравлял Путина с Днем России. На тот момент РФ аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.