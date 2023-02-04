После Путина в России начнется гражданская война, но воевать будет не народ с властью - эксперт

Когда Путин уйдет, все те люди, которые ему сейчас подчиняются и боятся, начнут разбираться друг с другом, выясняя, чей клан будет хозяином РФ.

​ После Путина в России весьма вероятна гражданская война - Орешкин / Фото УНИАН

После ухода Владимира Путина от власти в России начнется гражданская война. Но она будет происходить не между властью и народом, а между разными вооруженными группировками. Такое мнение в интервью Главреду озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, кремлевский диктатор уничтожил в РФ любые способы решения политических проблем и обеспечения государственного менеджмента.

"Я имею в виду государственные институции типа свободных выборов, конкуренции политических партий, парламентаризма, конституционализма и т.д. Всего этого нет, сейчас Путиным управляют силовики, опираясь на штыки. На штыках, говорят, долго сидеть нельзя, но если задница дубленая и что-то под нее подложено, то некоторое время просидеть можно", - объяснил Орешкин.

Политолог ответил, что разные виды российских силовиков в РФ "друг друга не любят, чрезвычайно ревнуют, борются за место в приемной Путина и за то, кто первый ему доложит".

"В эту структуру пытался влезть Пригожин, но генералы его вроде бы оттеснили, и теперь Пригожин и Кадыров уже на втором плане. Но когда Путин уйдет, все те люди, которые ему сейчас подчиняются и боятся, начнут разбираться друг с другом, выясняя, чей клан будет хозяином РФ. И разбираться они будут не на телевизионных дискуссиях или предвыборных дебатах, а на поле боя с помощью подчиненных им вооруженных людей", - сказал он.

Орешкин считает, что после Путина в России весьма вероятна гражданская война.

"Эта одна большая мафия после ухода "пахана" имеет неплохие шансы распасться на несколько мафий, руководимых людьми не намного лучше ушедшего "пахана". Потому что Путин подбирает под себя людей, как Пригожин, Кадыров, а таких, как Немцов или Навальный он уничтожает. И это – катастрофа для России, отложенная во времени", - резюмировал эксперт.

Напомним, российский политолог Дмитрий Орешкин не исключает, что после проигрыша кремлевского диктатора Владимира Путина в войне против Украины в Чечне могут разгореться сепаратистские настроения, и нынешний одиозный глава республики Рамзан Кадыров будет вынужден их поддерживать.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

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