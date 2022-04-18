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Повторит судьбу Каддафи: Аваков спрогнозировал, как умрет Путин

18 апреля 2022, 10:28

Все тираны всегда заканчивают плохо. Ливийскому диктатору Муаммару Каддафи не помогла ни пропаганда, ни нефтяные доллары. Такая же судьба ждет и хозяина Кремля.

Владимир Путин, Муаммар Каддафи
Владимир Путин и Муаммар Каддафи / Фото Обозреватель

Президент страны-агрессора Владимир Путин может погибнуть от рук своего окружения. Такое мнение озвучил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, миф о российской армии развалился: сбиты 300 самолетов и вертолетов, уничтожены около 800 танков, ракетный крейсер Москва затонул.

"К чему это приведет? Это может торпедировать его (Путина, - ред.) элиту изнутри. Мы не знаем, как это произойдет. Мы знаем только, что большинство тиранов Российской империи, как и во всем мире, заканчивали плохо. Или его утром найдут задушенным шелковым платком, или скажут, что он героически умер от какой-то болезни, или где-то его интернируют, как было с Горбачевым. Или с ним будет то же, что и с Каддафи в Ливии. Никто этого не знает", - сказал Аваков в эфире телеканала Украина 24.

Экс-министр МВД напомнил, что ливийскому диктатору Муаммару Каддафи не помогла ни пропаганда, ни нефтяные доллары.

Читайте такжеАрестович объяснил, почему скорая смерть Путина не выгодна Украине"Я был в Ливии за год до смерти Каддафи. В стране было все спокойно, пропаганда работала на 100%. Они рыбу не ловили, потому что лень было, она в море умирала от старости. Доплачивали каждому нефтяные доллары. И что? Поэтому что это судьба тиранов. Нельзя противопоставлять себя цивилизованному миру. Сейчас Украина борется за цивилизованный мир. А он (Путин, – ред.) есть зло. А зло кончится", – отметил Аваков.

Справка. Муаммар Каддафи более 40 лет правил Ливией. К власти пришел в сентябре 1969 года, свергнув ливийскую монархию. Благодаря доходам от нефти Каддафи сделал из Ливии одну из наиболее развитых по уровню жизни населения африканских стран.

На международной арене за Каддафи тянулся шлейф террора. В частности, его подозревали в причастности к теракту на берлинской дискотеке La Belle 5 апреля 1986 года. Также ливийский след прослеживался и в авиакатастрофе американского самолета Boeing-747 над шотландским городком Локерби 21 декабря 1988-го. На борту было 270 человек. Самолет совершал рейс из Лондона в Нью-Йорк.

27 июня 2011 во время гражданской войны в Ливии Международный суд (главный судебный орган ООН) выдал санкцию на арест Муамара Каддафи, обвиняя его в преступлениях против человечности.

После того, как войска повстанцев захватили родной город Каддафи Сирт, он был ранен 20 октября при попытке побега и, по информации переходного правительства страны, скончался от ранений.

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Как сообщал Главред, грузинский актер, режиссер, сценарист и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что если президент России Владимир Путин не погибнет в войне России с Украиной, то его непременно убьют свои же. Свои убеждения артист аргументирует историей РФ, в которой, по его словам, было немало таких "случайных смертей".

Когда умрет Путин

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что нынешний 2022 год может стать последним годом жизни российского диктатора Владимира Путина. Для хозяина Кремля пережить этот год — не очень вероятно.

"Я уверен на 90%, что в этом году это (убийство Путина, - ред.) произойдет. Но я не знаю, кто это [сделает]. Это может быть кто-нибудь из его окружения. Это не будет ближайшее окружение, а второй круг, который может быть мотивирован российским бизнесом или кем-то другим. Его может убить восставший русский народ, и это тоже очень вероятно, потому что проблемы будут расти. Если у народа будет оружие и лидер, это может произойти", - сказал Пономарев.

К слову, предсказание о смерти хозяина Кремля Владимира Путина сделал фармацевт и алхимик Нocтрaдaмуc. Сoглacнo его катренам, смерть настигнет Путина в 2022 году - в нoчь, кoгдa он будeт плыть в штормовом мoрe, его убьет удар молнии.

Таролог-нумеролог Владислав Грицай считает, что президент России Владимир Путин может погибнуть из-за предательства кого-то из близкого окружения - об этом свидетельствует нумерологический анализ даты рождения хозяина Кремля.

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