Правительство Франции отправили в отставку: что стало камнем преткновения - Le Figaro

Правительство Барнье просуществовало менее трех месяцев, став наименее долговременным в истории Пятой Республики.

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Правительство Франции уходит в отставку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.m.wikipedia.org

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Парламент Франции отправил правительство премьер-министра Мишеля Барнье в отставку

За вотум проголосовали 331 депутат, против - 289. видео дня

Правительство Барнье просуществовало менее трех месяцев

В среду, 4 декабря, парламент Франции выдвинул вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Министров страны впервые с 1962 года отправили в отставку. Об этом сообщили в Le Figaro.

За предложение левых сил об отставке правительства проголосовал 331 депутат, против выступили 289. Таким образом, правительство Мишеля Барнье просуществовало менее трех месяцев и стало наименее долговременным за всю историю Пятой Республики.

Объявление вотума недоверия было ожидаемым, поскольку правительство Барнье не имело большинства в парламенте, а голосов левого блока "Новый народный фронт" и ультраправого "Национального объединения" оказалось достаточно для его отставки.

Почему правительство отправили в отставку

Причиной отставки стало принятие правительством бюджета на 2025 год, который вызвал резкую критику. Бюджет предусматривает сокращение расходов на 60 млрд евро, в основном за счет повышения налогов и уменьшения социальных выплат. Председатель ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что его партия поддерживает отставку правительства из-за того, что оно приняло бюджет в обход парламента, не учитывая сложную социальную ситуацию в стране.

Мишель Барнье пытался договориться с "Национальным объединением", уступив некоторые требования, но эти уступки были недостаточными. В ответ правительство применило статью 49.3 французской конституции, которая позволяет принимать решения без согласования с парламентом в особых случаях. Однако, по этой же статье, парламент может инициировать вотум недоверия правительству, что и произошло в данном случае.

Учитывая то, что в июне 2024 года уже состоялись внеочередные парламентские выборы, следующие выборы могут пройти не ранее чем через год. Теперь президент Эмманюэль Макрон должен назначить нового премьер-министра, и, по информации СМИ, он намерен сделать это в кратчайшие сроки.

Помощь Франции для Украины - последние новости

Напомним, Франция и Британия разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории Курской области. Полное снятие ограничений на применение этих вооружений пока не предусмотрено.

Также, по словам президента Зеленского, Франция поможет усилить украинскую ПВО, ускорит передачу самолетов Mirage и продолжит комплексную оборонную поддержку. Также лидеры обсудили приглашение Украины в НАТО, расширение дальнобойных возможностей ВСУ и тренировочные миссии для украинских военных.

Как сообщал Главред, Франция и Британия рассматривают возможность размещения своих военных в Украине для мониторинга режима прекращения огня на линии разграничения.

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Что известно о Le Figaro Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde. Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

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