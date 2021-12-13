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Православный буллинг: в РФ выпускник взорвал гимназию при монастыре, много раненых

13 декабря 2021, 12:46

Террористом оказался 18-летний выпускник православной гимназии.

В Подмосковье взорвали православную гимназию / Скриншот

В подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии, расположенной рядом с Введенским женским монастырем, привел в действие самодельное взрывное устройство на территории учреждения.

В результате есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Отмечается, что взрыв прогремел утром в помещение православной гимназии. Террористом оказался 18-летний выпускник этого учебного заведения.

В полиции сообщили, что педагогический состав и учащиеся эвакуированы, вызвана скорая помощь.

По последним данным источников, в результате взрыва пострадали семь детей. Сам взорвавший бомбу подросток также госпитализирован, медикам удалось его реанимировать.

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Как уточняет ТАСС, количество пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове выросло до 12

Кто устроил взрыв в православной гимназии

Устроивший взрыв подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители, сообщил Интерфаксу информированный источник.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.

По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался буллингу.

Российские СМИ пишут о том, что Струженков жаловался психологу, что не видит своего будущего и не хочет жить.

Владислав Струженков / Instagram

Самодельную бомбу в гимназию, по неофициальной информации, принес ее бывший ученик 18-летний Владислав Струженков. Самому подрывнику, по предварительным данным, оторвало ногу, он погиб, пишет mk.ru.

В свою очередь представитель Следкома РФ заявил, что устроивший взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове жив и находится в реанимации.

Напомним, ранее в казанской гимназии №175 злоумышленник открыл огонь, погибли семеро учащихся и двое взрослых, есть десятки пострадавших. СМИ выяснили, что стрелок также устроил взрыв.

По подозрению в нападении на учебное учреждение задержан 19-летний бывший ученик – Ильназ Галявиев.

На допросе парень сказал, что всегда всех ненавидел. Задержанный также утверждал, что месяца два назад осознал себя богом, а позже "начал пробуждаться монстр".

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Подмосковье гимназия взрыв
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