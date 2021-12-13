Православный буллинг: в РФ выпускник взорвал гимназию при монастыре, много раненых

Террористом оказался 18-летний выпускник православной гимназии.
В подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии, расположенной рядом с Введенским женским монастырем, привел в действие самодельное взрывное устройство на территории учреждения.
В результате есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Отмечается, что взрыв прогремел утром в помещение православной гимназии. Террористом оказался 18-летний выпускник этого учебного заведения.
В полиции сообщили, что педагогический состав и учащиеся эвакуированы, вызвана скорая помощь.
По последним данным источников, в результате взрыва пострадали семь детей. Сам взорвавший бомбу подросток также госпитализирован, медикам удалось его реанимировать.
Как уточняет ТАСС, количество пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове выросло до 12
Кто устроил взрыв в православной гимназии
Устроивший взрыв подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители, сообщил Интерфаксу информированный источник.
"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.
По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался буллингу.
Российские СМИ пишут о том, что Струженков жаловался психологу, что не видит своего будущего и не хочет жить.
Самодельную бомбу в гимназию, по неофициальной информации, принес ее бывший ученик 18-летний Владислав Струженков. Самому подрывнику, по предварительным данным, оторвало ногу, он погиб, пишет mk.ru.
В свою очередь представитель Следкома РФ заявил, что устроивший взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове жив и находится в реанимации.
Напомним, ранее в казанской гимназии №175 злоумышленник открыл огонь, погибли семеро учащихся и двое взрослых, есть десятки пострадавших. СМИ выяснили, что стрелок также устроил взрыв.
По подозрению в нападении на учебное учреждение задержан 19-летний бывший ученик – Ильназ Галявиев.
На допросе парень сказал, что всегда всех ненавидел. Задержанный также утверждал, что месяца два назад осознал себя богом, а позже "начал пробуждаться монстр".
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