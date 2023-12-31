Предательница Монтян 'запинала' Соловьева и Ко в прямом эфире

Обсуждая работу пропагандистов Кремля, Монтян пришла к "неожиданным" выводам.

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Монтян погрызлась с медийщиками Путина / Коллаж Главреда. Фото: скриншот

Предательница Украины Татьяна Монтян снова наехала на кремлевских топ-пропагандистов, в том числе Владимира Соловьева. С последним у Монтян особые "теплые" терки - между путинскими прихвостями неоднократно вспыхивали ссоры.

В эфире другого "телеведущего" РФ Монтян пожаловалась, что для топ-пропагандистов войны нет - "для них война - это сводки, а для нас - это каждодневная смерть".

"Они играются, им плевать! Из-за того, что из-за их болтовни и лжи погибают люди. Причем погибают пачками - и военные, и мирные", - заявила Монтян. видео дня

Затем предательница сделала вывод, что Соловьев и Ко - "хуже нацистов".

"Но мы ничего с ними не можем сделать, потому что они тусят на федеральных каналах. Ну а есть народ, который верит этим *** лживым", - загрустила Монтян.

Монтян критикует кремлевских пропагандистов - смотрите видео:

Ранее Главред писал, как Монтян раскритиковала Путина за то, что он посмел захватить украинский Крым. Она прямо говорит, что Путин намеренно решил "оттяпать" часть Украины и в его намерениях не было "благой цели", чтобы "защитить" крымчан от "плохого" НАТО.

Читайте также, как Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами к Украине за удары по Крымскому мосту. Она повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия".

Другая пропагандистка Маргарита Симоньян, в свою очередь, отличилась бредом, заявив, что РФ в Украине якобы "не воюет с украинцами".

А еще недавно Соловьев "проехался" по предательнице Монтян и Ко. Предателей Украины, которые перебежали в свое время на сторону агрессора, Соловьев обозвал "криптоукраинцами".

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