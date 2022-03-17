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"Превратят в слабую, зависимую и расчленят": Путин пофантазировал об угрозах для России

17 марта 2022, 10:17

По словам Путина, Россию Запад пытается "отправить за Можай", "превратить в слабую, зависимую" и, "в лучшем для них варианте", расчленить

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Российский диктатор Владимир Путин назвал цели страны-агрессора в ее полномасштабной войне против Украины. Об этом сообщает портал "Голос Америки".

В своем заявлении он жестко раскритиковал страны Запада, заявив, что те пытаются "отменить" РФ, и поэтому "будут делать ставку на пятую колонну".

"На национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там, и "живет" даже не в географическом смысле слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию", ‒ говорит Путин.

По его словам, Россию Запад пытается "отправить за Можай", "превратить в слабую, зависимую" и, "в лучшем для них варианте", расчленить на несколько государств.

"Борьба, которую мы ведем, — это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией", — резюмировал Путин.

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Напомним, ранее полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал, можно ли войну России против Украины остановить при помощи переговоров между Киевом и Москвой и имеет ли смысл встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

По словам Жданова, позиции Украины и России прямо противоположны, поэтому переговоры Зеленского и Путина не помогут закончить войну в Украине. Скорее всего стороны просто обменяются ультиматумами.

Автор: Егор Бунин
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