Президент Азербайджана рассказал о роли Турции в войне за Нагорный Карабах

Ильхам Алиев рассказал о роли Турции в войне за Карабах / пресс-служба президента Азербайджана

Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом Алиев рассказал в эфире программы "60 минут", его цитирует РИА Новости в Telegram.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Турция не участвует в карабахском конфликте и назвал такие сообщения фейками и слухами.

По его словам, Турция лишь "оказывает Азербайджану моральную поддержку".

По мнению Алиева, Армения пытается создать видимость того, что в конфликте в Карабахе участвуют много стран.

Кроме того, лидер Азербайджана особо отметил, что переговоров с Арменией с учетом нынешней позиции ее руководства быть не может.

Также Ильхам Алиев прокомментировал сообщение о сбитом самолете ВВС Армении. По его словам, он не знает о сбитом армянском самолете.

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