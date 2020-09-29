Президент Азербайджана рассказал о роли Турции в войне за Нагорный Карабах

По мнению Алиева, Армения пытается создать видимость того, что в конфликте в Карабахе участвуют много стран.
Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом Алиев рассказал в эфире программы "60 минут", его цитирует РИА Новости в Telegram.
Президент Азербайджана подчеркнул, что Турция не участвует в карабахском конфликте и назвал такие сообщения фейками и слухами.
По его словам, Турция лишь "оказывает Азербайджану моральную поддержку".
По мнению Алиева, Армения пытается создать видимость того, что в конфликте в Карабахе участвуют много стран.
Кроме того, лидер Азербайджана особо отметил, что переговоров с Арменией с учетом нынешней позиции ее руководства быть не может.
Также Ильхам Алиев прокомментировал сообщение о сбитом самолете ВВС Армении. По его словам, он не знает о сбитом армянском самолете.
Война за Нагорный Карабах - о чем сообщалось ранее:
- 29 сентября в минобороны Армении заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении. По информации, пилот сбитого турецким F-16 армянского Су-25 погиб. Чуть позже официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении.
- В НАТО призвали стороны договориться мирным путем. Также США обратились к Баку и Еревану. Вашингтон призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.
- Азербайджан принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.