"Произошедшее в Украине – цветочки": Лукашенко заговорил о резне в Беларуси

Александр Лукашенко припугнул резней в Беларуси / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его больше всего беспокоит не власть.

Белорусский лидер считает, что после прихода к власти в Беларуси альтернативных сил будет не люстрация, а резня, и произошедшее в Украине будет цветочками, сообщает Белта.

По мнению Лукашенко, в белорусском государстве возможна гражданская война, но ее не допустят.

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", – заявил он.

Также президент утверждал, что не хочет, чтобы его страну порезали на куски.

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это… Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", – сказал глава Беларуси.

Читайте также"Отсечь область": Лукашенко припугнул Беларусь опасностью со стороны ЗападаНапомним, в Беларуси после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. Люди начали массово выходить на улицу после того, как стало известно, что Александр Лукашенко безоговорочно лидирует в избирательной гонке.

Оппозиция Беларуси считает, что на выборах были массовые фальсификации. С активистами, которые выступили против Лукашенко, жестоко расправлялись силовики – есть жертвы, много задержанных и пострадавших.

Власти ЕС не признали выборы в Беларуси 2020 и ввели санкции. США назвали избирательную гонку нечестной. Позже Лукашенко заявил, что "заварушку" в Беларуси направляют США. Также белорусский лидер сказал, что против его страны ведется гибридная война.