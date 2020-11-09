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Пропагандист Кремля предложил российским миллиардерам выкупить Одессу

9 ноября 2020, 15:06

По словам Соловьева, и миллиардеры, и весь русский народ "готов скинуться на покупку южных регионов, которые сейчас расположены на территории Украины".

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев предложил миллиардерам выкупить Одессу / Утро

Российским миллиардерам следует скинуться и "выкупить из рабства братский народ и земли". Так российский телеведущий и пропагандист Кремля Владимир Соловьев прокомментировал инициативу снести памятник Екатерине II в Одессе. При этом Соловьев призвал не ограничиваться только Одессой, а купить "сразу все до Приднестровья".

Он напомнил, что в истории уже был опыт покупки Киева у поляков в 1686 году – тогда "Россия приобрела Киев у Речи Посполитой". "Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять", - подчеркнул тележурналист, его цитирует "Взгляд".

По его словам, там все нужно восстановить и привести в порядок. Ситуацию он сравнил с покупкой обанкротившихся предприятий.

По словам Соловьева, и миллиардеры, и весь русский народ "готов скинуться на покупку южных регионов, которые сейчас расположены на территории Украины".

"Выкупить из нацистского рабства братский народ и земли – отличная идея. Только хотелось бы получателю посмотреть в глаза. Боюсь, с этими деньгами он далеко не уйдет", – заключил Соловьев.

Говоря о тех, "кто требует снести памятники Екатерине II в Одессе", Соловьев указал на необходимость изучить ее биографию. В противном случае там рискуют нарваться на иски от стран Евросоюза, "к которым она имела непосредственное отношение по факту рождения".

Памятник Екатерине II в Одессе – о чем сообщалось ранее:

  • Акция протеста с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II прошла в Одессе в воскресенье, сообщало издание "Суспільне" ("Общественное"). Участники акции настаивали на незаконности установки памятника. По словам представительницы инициативы "Деколонизация Украины" Анастасии Рыжкович, снос памятника поможет городу избавиться от российского влияния.
  • Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе также отказаться от своих южных регионов в пользу России.

новости России памятник Одесса пропагандист Владимир Соловьев
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