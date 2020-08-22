"Простите силовиков": Лукашенко заявил, что избиение митингующих – фейк

Лукашенко: Избиения – фейк, а силовиков надо простить - Новости Беларуси / tut.by

Александр Лукашенко сегодня, 22 августа, призвал белорусов "простить ошибки" белорусских силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями – он назвал фейками.

"Команда с Польши, у нас есть все эти телефонные разговоры: "Давить ментов!". За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Куда вы будете звонить? (...) Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись – простите им!" – призвал Лукашенко на провластном митинге в Гродно.

Читайте также"Пусть не обижаются": Лукашенко принял жесткое решение из-за забастовкиПри этом 60% фото пострадавших от действий силовиков Лукашенко назвал "постановочными".

"Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит: 60% процентов показывали синяки, 60% постановочные кадры. 60%! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтоб не будоражить людей", – отметил глава Беларуси.

Ранее сообщалось, что в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.

Также появилось видео жестокой расправы над демонстрантами в Беларуси. Ролик был снят очевидцами 10 августа.

Кроме того, в Беларуси медики заявили об изнасиловании мужчин и женщин-демонстрантов. В милиции проверяют информацию.