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"Верым! Можам! Пераможам!": в Беларуси новая вспышка протестов

13 августа 2020, 22:54

Демонстранты выстраиваются в цепи и массово светят фонариками.

  • Протесты в Беларуси Фото: TUT.BY
  • Протесты в Беларуси Фото: TUT.BY
  • Протесты в Беларуси Фото: TUT.BY
  • Протесты в Беларуси Фото: TUT.BY
  • Протесты в Беларуси Фото: TUT.BY
  • Протесты в Беларуси Фото: TUT.BY
  • Протесты в Беларуси Фото: TUT.BY
  • Протесты в Беларуси Фото: TUT.BY
  • Протесты в Беларуси Фото: TUT.BY
  • Протесты в Беларуси Фото: TUT.BY

Протесты в Беларуси после оглашения результатов выборов не утихают – массовые акции проходят сразу в нескольких городах страны.

"Верым! Можам! Пераможам!" - такой лозунг выкрикивают протестующие в Минске на Пушкинской, в руках они держат сотни фонариков. Об этом сообщает издание TUT.BY.

Также участники акций протеста выстраиваются в цепи. В частности, в Минске от станции метро Каменная Горка до Кунцевщины собрались около 1,5 — 2 тысяч человек.

Я твоя сестра, твоя мать, твоя жена. Не бей", - плакаты с такими надписями держат женщины.

В центре Минска можно увидеть спецтехнику, автозаки и автобусы. Повсюду дежурят волонтеры Красного креста.

"Рядом с протестующими стоит вода, печенье, мороженое, даже пиццу принес собравшимся папа с детьми", – рассказывают очевидцы.

Днем по улице Притыцкого от станции метро Пушкинская до станции Кунцевщина участники акции выстроились вдоль дороги на расстоянии около 5 км и дарили цветы водителям, а те в ответ хлопали их по рукам.

На акциях можно увидеть экс-кандидата в президенты 2010 года Алеся Михалевича. Очевидцы рассказывают, что периодически можно увидеть задержание активистов, которых грузят в автозаки и увозят.

Известно, что акции протеста медиков проходят в Гродно, Витебске, Бресте, Гомеле и Могилеве. Они протестуют против задержания анестезиолога-реаниматолога РНПЦ Кардиология Олега Черноокого, которого арестовали на 15 суток.

Протесты в Беларуси

Как ранее писал Главред, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция утверждает, что во время выборов были масштабные фальсификации. В Беларуси люди вышли на акции протеста, чтобы отстоять свое право выбирать президента. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертва и много пострадавших.

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