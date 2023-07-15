УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин допустил прецедент, армии РФ могут поехать на разборки домой – эксперт

Андрей Ганчук
15 июля 2023, 19:54 обновлено 15 июля, 20:05
52
Когда закончится война против Украины, в стране-агрессоре России начнется вольница, и тогда мало никому не покажется, считает Марат Гельман.
Марат Гельман, Владимир Путин
Региональные армии лояльны не только Путину, но и властям в регионах - Гельман / Коллаж: Главред, фото: Facebook М. Гельмана, скриншот YouTube

Глава Кремля Владимир Путин допустил опасный прецедент, когда доверил губернаторам проводить мобилизацию и формировать в стране-агрессоре России региональные армии. Такие подразделения могут сняться с фронта войны против Украины и поехать домой для решения задач. Когда закончится война, в РФ начнется вольница, и тогда мало никому не покажется. Об этом заявил российский политтехнолог, публицист Марат Гельман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Путин допустил опасный прецедент, когда позволил губернаторам проводить мобилизацию и формировать региональные армии. Подразделения лояльны не только главе Кремля, но и своим регионам.

"Путин допустил опасный прецедент. Еще во время эпидемии коронавирусной инфекции он перенес ответственность за профилактические мероприятия на регионы, а теперь поручил губернаторам проведение мобилизации. В Советской армии запрещали держать военные части, в которых люди были из одного города, чтобы не было землячеств. В России же появились региональные армии с двойной лояльностью. Они лояльны не только Путину во время войны с Украиной, но еще и своему региону на случай междоусобиц", - отметил Гельман.

По его словам, подобные подразделения могут отправиться из Украины домой, чтобы решать там свои задачи.

"И легко можно представить ситуацию, когда такой полк вместе с оружием выйдет из зоны боевых действий и отправится к себе в регион для решения каких-либо задач", - считает эксперт.

Также он добавил, что после завершения войны российское население столкнется с беззаконием и безграничной властью таких людей с оружием. Новой России придется со всем этим разбираться.

"Даже думать не хочется о том, что когда закончится война, начнется вся эта вольница, и тогда мало никому не покажется. Будут тяжелейшие испытания для людей, которые живут в этих регионах. Они столкнутся с абсолютным беззаконием и безграничной властью человека уже даже не с ружьем, а с каким-нибудь ПВО или самолетом. Все это ждет впереди. Сейчас главное, чтобы Россия потерпела поражение в войне с Украиной, поэтому мы воспринимаем деструктивные сигналы в России лишь со знаком плюс. Бунт Пригожина для России ужасен, но мы говорим, что это хорошо, поскольку ослабляет Путина. Надеюсь, деструктивный потенциал частных армий в начале сыграет положительную роль, однако потом с этим всем придется разбираться", - подчеркнул Марат Гельман.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман назвал сценарии бунта в России:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Бунт в России

Директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев полагает, что распад России возможен только в случае дворцового переворота, который перерастет в смуту. По его мнению, при таком сценарии очагом сепаратизма могут стать четыре региона – Татарстан, Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Президент Владимир Зеленский считает, что Путин в России настолько слаб, что он уже не способен защитить от своих боевиков даже российские регионы. Как полагает Зеленский, не нужно удивляться, если те же Кадыров или Пригожин зайдут в Кремль.

Политтехнолог Марат Гельман сделал прогноз о том, что режим Владимира Путина в России падет после возвращения ВСУ Крымского полуострова. В таком случае российский правящий класс устроит бунт уже в начале сентября.

Другие новости:

Марат Гельман Владимир Путин войска России война России и Украины
Реклама

Главное за день

Путин допустил прецедент, армии РФ могут поехать на разборки домой – эксперт

Путин допустил прецедент, армии РФ могут поехать на разборки домой – эксперт

19:54 Мир
"Никого не оставим в оккупации": Зеленский рассказал о сроках завершения войны

"Никого не оставим в оккупации": Зеленский рассказал о сроках завершения войны

19:18 Украина
Крым в обмен на переговоры: Подоляк назвал России жесткое условие Украины

Крым в обмен на переговоры: Подоляк назвал России жесткое условие Украины

18:18 Политика
Все главные новости

Последние новости

19:54

Путин допустил прецедент, армии РФ могут поехать на разборки домой – эксперт

19:20

От агрессии России против Украины выиграло одно государствомнение

19:18

"Никого не оставим в оккупации": Зеленский рассказал о сроках завершения войны

19:06

РФ изрядно разозлила Иран: отношения между странами висят на волоске

18:18

Крым в обмен на переговоры: Подоляк назвал России жесткое условие Украины

Один кассетный боеприпас заменит десять залпов артиллерии - Олег КатковОдин кассетный боеприпас заменит десять залпов артиллерии - Олег Катков
17:59

Мощная ответка под Марьинкой: ВСУ "покрошили" оккупантов из отрядов "Шторм-Z"

17:40

Что можно долго хранить в морозилке: три продукта, которые так прослужат дольше

17:23

ВСУ наступают медленнее, но с меньшими потерями: Украина изменила тактику – NYT

16:49

Пропагандисток Симоньян и Собчак заказали: ФСБ раскрыла детали

Реклама
16:48

Как пожарить баклажаны с хрустящей корочкой и без горечи: бомбический трюк

16:48

Украине могут дать кассетные ATACMS: эксперт удивил неожиданным прогнозом

16:45

Три совета о том, как избавиться от запаха сырости в квартире навсегда

16:02

Байден – о финале войны с Россией: возвращения Крыма будет недостаточно

15:49

Южная Корея передает Украине большой пакет военной помощи: детали встречи лидеров

15:45

Любовный гороскоп на неделю 17-23 июля: Овну – трудности, Ракам - страсть

15:14

Есть ли в украинском языке слово "спасибі": языковед указал на интересный моментВидео

14:51

В Минобороны РФ серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым – разведка Британии

14:44

Распирают эмоции: Эктор Хименез Браво получил награду от Залужного

14:44

Кадырова могли серьезно отравить: всплыла неожиданная схема

14:32

Гороскоп на завтра 16 июля 2023: Овну – одиночество, Раку – странный звонок

Реклама
14:14

Кассетные боеприпасы вызвали истерику в РФ: эксперт пояснил, как они изменят войну

14:12

ВСУ уничтожили российскую С-400, из которой РФ убила 12 человек в кафе Краматорска

14:02

Супермодель Джиджи Хадид похвасталась гигантской татуировкой на бедре

13:36

В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

13:30

"Не страшно ли не полюбить?": Инна Мирошниченко ответила на вопрос о приемном сыне

13:10

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: Скорпионам - срыв планов, Водолеям - долги

12:53

Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - ГельманВидео

12:50

Папина дочка, которой очень сложно: подруга Саши Зеленской рассказала о дочери президента

12:41

РФ грозит военный переворот: у Зеленского назвали, кто может поднять мятеж

12:14

Суммы впечатляют: в Кабмине собрались поднять цены на алкоголь

12:06

Форма болгарского перца: удивительный способ определить, какой слаще

12:05

Запутанная оптическая иллюзия: лишь немногие найдут хищника и спасут оленя

12:03

У молодой подруги Роберта де Ниро парализовало лицо

11:45

"Стопроцентный вариант": политтехнолог назвал причину и сроки нового бунта в РФВидео

11:31

"Вооруженные силы справляются": Свитан назвал самое сложное направление для ВСУ

11:10

Безголосая путинистка Кудрявцева перепела песню украинской группыВидео

11:00

Житель Индии эпично наказал жену-изменщицу: видео стало вирусным в СетиВидео

10:43

В Украину неожиданно прибыл лидер Южной Кореи: будет важный разговор с Зеленским

10:05

Вкуснее магазинной: как сделать идеальную курагу дома

09:56

"Больше трех дней не выдержу": Залужный рассказал о своих планах после войны

Реклама
09:30

Украину "прожарит" до +34, а 5 областей зальют дожди - синоптики

09:16

РФ ночью атаковала Запорожье: поврежден объект инфраструктуры, есть раненый

08:38

Валить Россию начинают практически все, даже Эрдоган от нее отвернулся - Свитан

08:28

"Готовы лететь и сражаться" против Путина: командующий ВВС Британии ошарашил заявлением

08:20

Мало верить в ВСУ, надо идти воеватьмнение

07:40

Гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну - Блинкен

06:20

НАТО совершило ошибку, но ее еще можно исправитьмнение

06:20

НАТО признало свое поражение перед Россиеймнение

05:50

Деньги потекут рекой: что нужно положить в новый кошелек для привлечения удачи

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июля

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять