Путин допустил прецедент, армии РФ могут поехать на разборки домой – эксперт

Когда закончится война против Украины, в стране-агрессоре России начнется вольница, и тогда мало никому не покажется, считает Марат Гельман.

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Региональные армии лояльны не только Путину, но и властям в регионах - Гельман / Коллаж: Главред, фото: Facebook М. Гельмана, скриншот YouTube

Глава Кремля Владимир Путин допустил опасный прецедент, когда доверил губернаторам проводить мобилизацию и формировать в стране-агрессоре России региональные армии. Такие подразделения могут сняться с фронта войны против Украины и поехать домой для решения задач. Когда закончится война, в РФ начнется вольница, и тогда мало никому не покажется. Об этом заявил российский политтехнолог, публицист Марат Гельман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Путин допустил опасный прецедент, когда позволил губернаторам проводить мобилизацию и формировать региональные армии. Подразделения лояльны не только главе Кремля, но и своим регионам.

"Путин допустил опасный прецедент. Еще во время эпидемии коронавирусной инфекции он перенес ответственность за профилактические мероприятия на регионы, а теперь поручил губернаторам проведение мобилизации. В Советской армии запрещали держать военные части, в которых люди были из одного города, чтобы не было землячеств. В России же появились региональные армии с двойной лояльностью. Они лояльны не только Путину во время войны с Украиной, но еще и своему региону на случай междоусобиц", - отметил Гельман.

По его словам, подобные подразделения могут отправиться из Украины домой, чтобы решать там свои задачи.

"И легко можно представить ситуацию, когда такой полк вместе с оружием выйдет из зоны боевых действий и отправится к себе в регион для решения каких-либо задач", - считает эксперт.

Также он добавил, что после завершения войны российское население столкнется с беззаконием и безграничной властью таких людей с оружием. Новой России придется со всем этим разбираться.

"Даже думать не хочется о том, что когда закончится война, начнется вся эта вольница, и тогда мало никому не покажется. Будут тяжелейшие испытания для людей, которые живут в этих регионах. Они столкнутся с абсолютным беззаконием и безграничной властью человека уже даже не с ружьем, а с каким-нибудь ПВО или самолетом. Все это ждет впереди. Сейчас главное, чтобы Россия потерпела поражение в войне с Украиной, поэтому мы воспринимаем деструктивные сигналы в России лишь со знаком плюс. Бунт Пригожина для России ужасен, но мы говорим, что это хорошо, поскольку ослабляет Путина. Надеюсь, деструктивный потенциал частных армий в начале сыграет положительную роль, однако потом с этим всем придется разбираться", - подчеркнул Марат Гельман.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман назвал сценарии бунта в России:

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Бунт в России

Директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев полагает, что распад России возможен только в случае дворцового переворота, который перерастет в смуту. По его мнению, при таком сценарии очагом сепаратизма могут стать четыре региона – Татарстан, Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Президент Владимир Зеленский считает, что Путин в России настолько слаб, что он уже не способен защитить от своих боевиков даже российские регионы. Как полагает Зеленский, не нужно удивляться, если те же Кадыров или Пригожин зайдут в Кремль.

Политтехнолог Марат Гельман сделал прогноз о том, что режим Владимира Путина в России падет после возвращения ВСУ Крымского полуострова. В таком случае российский правящий класс устроит бунт уже в начале сентября.

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