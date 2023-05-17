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Путин может любым образом сбросить Лукашенко от руководства Беларусью - Маломуж

Юлия Куришко
17 мая 2023, 17:17 обновлено 17 мая, 17:37
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Белорусская оппозиция не имеет таких возможностей и средств, чтобы отстранить Лукашенко от президентского кресла, считает Николай Маломуж.
Путин может любым образом сбросить Лукашенко от руководства Беларусью - Маломуж
Путин может свергнуть Лукашенко с должности президента / коллаж Главред: фото: сайт Кремля, скриншот: Youtube

Возможно, белорусская оппозиция и хотела бы устранить Лукашенко и взять под контроль всю Беларусь, начав активную гражданскую и военную эскалацию против страны-оккупанта России. Но сейчас белорусские оппозиционеры соответствующего потенциала не имеют, считает бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал, что сейчас белорусская оппозиция будет поддерживать Украину через определенные политические и общественные движения в Беларуси и контакты с белорусскими военными.

"Россия, конечно, может провести операцию по устранению Лукашенко от руководства Беларусью. Она это может сделать разными способами, в частности, повлияв на состояние его здоровья. сейчас Беларусь стоит перед вызовом, а Лукашенко является стабилизатором процессов, которые происходят в его стране: никто нигде не выступает с протестами, нет конфронтации между военными и гражданскими, а также между российскими и белорусскими войсками, белорусские войска не вступают в войну", - отметил Николай Маломуж.

видео дня

Лукашенко не позволяет наступать с территории Беларуси ни белорусам, ни россиянам, предвидя в таком случае глобальную катастрофу для себя и своего режима. Поэтому определенный баланс Лукашенко сохраняет, добавил генерал.

Но если этот баланс будет нарушен, будет другая модель действий – очень негативная для белорусов.

"Если бы не было войны с Украиной, Россия бы зашла и взяла под контроль всю Беларусь, да и все. Но когда идет война, и России нужно вести активные боевые операции по многим фронтам в Украине, а, кроме того, держать границы со странами НАТО, захватить Беларусь очень сложно", - говорит Маломуж.

Если такое произойдет, для всего мира будет очевидна оккупация, и тогда Путину никак не избежать однозначной позиции того самого Китая и остальных стран, а от этого будет зависеть перспектива самой России.

"Как правильно сказал Макрон, Россия все больше становится вассалом Китая, но, оккупировав Беларусь, она станет изгоем для абсолютно всех стран мира", - добавил генерал.

Смотрите видео, в котором Малому расскажет, как Путин может отомстить Лукашенко:

Больной Лукашенко

Напомним, что 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню Победы, где Лукашенко стало плохо и его увезли автомобили "скорой", а после белорусский диктатор быстро вернулся в Минск.

Лукашенко впервые не смог выступить с речью в Минске 9 мая, а лишь возложил цветы. Церемониальную речь вместо него произнес министр обороны Хренин.

Лукашенко исчез уже на два дня. Оппозиционер рассказал, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко есть проблемы с ногами и позвоночником.

Если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отойдет от власти в РБ, то белорусы могут устроить революцию и изменить ситуацию в государстве.

Больше интересных новостей:

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