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Путин наконец поздравил Байдена с победой на выборах

15 декабря 2020, 09:41
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Лидер России пожелал избранному президенту США успехов и предложил решать проблемы, несмотря на разногласия.

Путин
Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента в США / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Путин в своем послании, которое опубликовано на сайте Кремля, пожелал избранному президенту США успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", – подчеркнул Путин.

Отметим, до этого дня Путин категорически отказывался поздравлять Байдена с победой на выборах, хотя большинство лидеров других стран сделали это почти сразу после выборов. В частности, президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах еще 7 ноября.

Выборы в США и Путин – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. По результатам голосования Джо Байден набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
  • 22 ноября глава Кремля Владимир Путин заявил, что относится с уважением к действующему президенту США Дональду Трампу и готов ровно так же отнестись и к его оппоненту Джо Байдену. И тот факт, что Кремль еще не принес Байдену поздравлений с победой на американских выборах ‒ просто формальность.
  • 9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит победителя президентской гонки в США после официального подведения итогов.

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