Путин наконец поздравил Байдена с победой на выборах

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента в США / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Путин в своем послании, которое опубликовано на сайте Кремля, пожелал избранному президенту США успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", – подчеркнул Путин.

Отметим, до этого дня Путин категорически отказывался поздравлять Байдена с победой на выборах, хотя большинство лидеров других стран сделали это почти сразу после выборов. В частности, президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах еще 7 ноября.

Выборы в США и Путин – о чем сообщалось ранее: