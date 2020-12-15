Путин наконец поздравил Байдена с победой на выборах

Лидер России пожелал избранному президенту США успехов и предложил решать проблемы, несмотря на разногласия.
Глава Кремля Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.
Путин в своем послании, которое опубликовано на сайте Кремля, пожелал избранному президенту США успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.
"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", – подчеркнул Путин.
Отметим, до этого дня Путин категорически отказывался поздравлять Байдена с победой на выборах, хотя большинство лидеров других стран сделали это почти сразу после выборов. В частности, президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах еще 7 ноября.
Выборы в США и Путин – о чем сообщалось ранее:
- 14 декабря бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. По результатам голосования Джо Байден набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
- 22 ноября глава Кремля Владимир Путин заявил, что относится с уважением к действующему президенту США Дональду Трампу и готов ровно так же отнестись и к его оппоненту Джо Байдену. И тот факт, что Кремль еще не принес Байдену поздравлений с победой на американских выборах ‒ просто формальность.
- 9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит победителя президентской гонки в США после официального подведения итогов.
Автор: Адриана Бубновская