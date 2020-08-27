Войска МВД России помогут режиму Лукашенко: Путин сделал заявление

Путин рассказал, когда введет войска в Беларусь / Reuters

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просбой оказать ему помощь в случае, если на территории республики начнутся массовые беспорядки. Россия уже сформировала соответствующее подразделение.

Об этом заявил российский глава государства Владимир Путин в интервью телеканалу Россия 1.

По его словам, никаких действий Москва не будет принимать до тех пор, пока "экстремистские элементы" не начнут действовать решительно. Лукашенко согласился с такими доводами.

"Но он не будет использован до тех пор, пока экстремистские элементы не приступят к разбою. Не начнут захватывать административные здания, банки. Мы пришли к выводу в разговоре с Александром Григорьевичем, что на данный момент такой необходимости нет и резерв было решено не использовать", - подчеркнул Путин.Читайте такжеВойска РФ уже в Беларуси – эксперт

Ранее избранный по версии ЦИК Беларуси президент Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может оказать всестороннюю военную помощь его режиму по первому требованию.

У Путина, в свою очередь, акцентировали внимание на том, что нынешняя ситуация не располагает к тому, чтобы Россия вводила войска на территорию Беларуси.