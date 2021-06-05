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Путин назвал США империей и предрек им судьбу СССР

5 июня 2021, 15:28
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Президент России Владимир Путин оседлал любимого конька и в который уже раз взялся поучать и объяснять США, как им непременно следует поступать.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Выстраивая отношения с другими государствами, США, ведомые Белым домом, следуют по пути СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся", — сказал он.

При этом президент Путин отметил, что в подобных случаях количество проблем постепенно нарастает и наступает момент, когда с ними уже невозможно справиться.

"И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля.

Точные даты не назывались. В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.

Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа относительно встречи не было, и Москва изучает предложение.

По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.

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