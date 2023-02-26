"Путин – недоговороспособный": Пекин резко отворачивается от РФ — Жданов

Китай резко поменял свою позицию в отношении России, убежден Олег Жданов.

Между Китаем и РФ намечается раскол, говорит эксперт Олег Жданов / kremlin.ru

В РФ участилась критика в адрес генштаба армии оккупантов на фоне провалов в войне с Украиной, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Все больше сообщений о том, что в генштабе Российской Федерации готовят аналитическую справку для Путина не только с победными лозунгами и призывами, но и с описанием реальной ситуацией на линии фронта, а также с предложениями перейти к тотальной обороне", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт пояснил, что среди российских элит растет убеждение в том, что после того как события стали развиваться стремительно и в худшую для России сторону, теперь с Владимиром Путиным больше никто разговаривать не будет.

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"Все, поезд ушел. Путин не то что нерукопожатный, а недоговороспособный. Нерукопожатным он был до речи Байдена в Варшаве, а после этой речи он недоговороспособный", — уверен он.

Гость редакции Главреда уточнил, что на этом фоне очень показательна позиция Китая.

"Это лакмус. Ван И заявил, что пока вопрос визита Си Цзиньпина в Российскую Федерацию не рассматривается, при этом он предложил провести телефонный разговор в апреле. Это говорит о том, что Китай дает заднюю в плане поддержки России. Кстати, прозвучало судьбоносное заявление постпреда Китая в ООН, но почему-то на него не обратили внимание, а Китай резко поменял свою позицию в отношении России", — добавил Жданов.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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