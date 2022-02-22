Путин заявил о признании границ "ДНР" и "ЛНР" в рамках их "Конституций"

Владимир Путин / Reuters

РФ признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донбасса. Речь идет и о документах, включая "Конституции" российских образований в ОРДЛО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщает РИА Новости, он объяснил, что после того, как Москва официально стала считать "ДНР" и "ЛНР" "независимыми государствами", она признали их документы, среди которых "Конституции".

"Путин на вопрос о границах ДНР и ЛНР: Россия, признав эти республики, признала все документы, в том числе конституции, где указаны их границы", - цитирует информагентство российского главу государства.

Таким образом, РФ признает, дескать, право так называемых "республик" "ЛДНР" претендовать на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

"Территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования", - указано в так называемой "Конституции ДНР".

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