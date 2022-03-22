УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин сменил тысячу охранников, поваров и прислуги из-за страха отравления

22 марта 2022, 00:48

Российский президент панически боится заговора и возможности своего убийства.

путин
Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин панически боится быть отравленным, поэтому проводит массовые чистки среди своего окружения.

Как пишет американское издание The Daily Beast, хозяин Кремля заменил около 1000 сотрудников из числа своего личного окружения - сюда попали повара, охранники и прислуга.

Отмечается, что российский президент панически боится заговора и возможности своего убийства.

Добавим, что по данным одного из оперативников Главного управления внешней безопасности Франции, сейчас на столах руководителей разведывательных органов ряда стран уже лежит план по физической ликвидации Путина.

Читайте такжеПутин заперся в бункере из-за страха покушения: инсайдеры рассказали о панике в Кремле

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент страны-агрессора России Владимир Путин будет угрожать применением ядерного оружия против Запада, если Украина продолжит сопротивляться российскому вторжению.

Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США.

Читайте еще:

viber
новости России Владимир Путин
Реклама
Популярное
Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздникаКогда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника Приметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делатьПриметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делать Все враги будут сломлены: гороскоп таро для Украины на 2022 год и итог войныВсе враги будут сломлены: гороскоп таро для Украины на 2022 год и итог войны Весеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дняВесеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дня Когда у Путина закончатся резервы для продолжения войны в Украине - ответ экспертаКогда у Путина закончатся резервы для продолжения войны в Украине - ответ эксперта

Последние новости

01:25

ВСУ отбросили врага под Киевом: над Макаровом поднят флаг Украины

01:13

Путин не стремится к завершению войны: США вместе с Украиной пообещали удар по Кремлю

00:54

Ольга Сумская оправдалась за молчание дочери, которая живет в РФ, о войне в Украине

00:48

Путин сменил тысячу охранников, поваров и прислуги из-за страха отравления

00:29

Завершение войны, гарантии и решение по Крыму с Донбассом: Зеленский назвал условия Украины

Реклама
21 марта, понедельник
23:51

Без встречи с Путиным непонятно, на что готова РФ для прекращения войны - ЗеленскийВидео

23:32

Груз 200 для Феодосии: ликвидирован подполковник - командир штурмового батальона оккупантовВидео

23:24

Венгрия устроит блокаду закрытия неба над Украиной и эмбарго на газ из России

23:21

"Пусть сын Лукашенко воюет!": Оля Полякова призвала белорусов отказаться воевать в УкраинеВидео

23:18

Когда состоится встреча Зеленского и Путина: в Офисе президента объяснили ситуацию

23:09

Невероятно вкусная и хрустящая закуска из черствого хлеба за 10 минут: простой рецептВидео

22:46

Экс-директор ЦРУ назвал причину массового отстрела генералов РФ в УкраинеВидео

22:17

Гороскоп на апрель 2022 года для Львов: назван самый травмоопасный и самый прибыльный деньВидео

21:59

Угроза атаки Беларуси: в Украине анонсировали создание армии добровольцев и свержение ЛукашенкоВидео

21:49

Россия может напасть на Польшу, Варшава готовится к такому сценарию – посол

21:36

"Эй, Путин, в Одессе вы - обычный поц": Коля Серга остроумно подколол президента РФ и оккупантовВидео

21:29

"Идея-фикс": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне против УкраиныВидео

21:03

США отправят Украине тайно приобретенные советские системы ПВО - WSJ

21:00

Диалога РФ и Японии по Курилам больше не будет: Москва заявила о разрыве переговоров с Токио

20:49

Компромиссы на переговорах с РФ: Зеленский анонсировал референдум по ключевым вопросамВидео

Реклама
20:33

Украинцы с флагами и призывом "Нет войне" пытались остановить пришвартовку яхты Абрамовича в Турции

20:22

Задержан TikTok-"наводчик", сливший видео с расположением позиций ВСУ у ТРЦ RetrovilleВидео

19:54

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Нелюди воюют с детьми: оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми

19:38

Байки России о гиперзвуковом оружии: почему метание "Кинжалами" – это очковтирательствомнение

19:22

Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту

18:51

Армия Украины в 7-й раз разбила оккупантов России в Чернобаевке

18:38

Гороскоп на апрель 2022 для Раков: переезд, непредвиденный финансовый кризис и новый статус

18:38

Украина не будет выполнять ультиматумы России – ЗеленскийВидео

18:30

Басков, Киркоров, Лорак и другие: Зеленского призвали лишить званий артистов, поддерживающих РФ

18:18

Китай – глобальная держава: Украина призвала Пекин оказать помощь Киеву для завершения войны с РФ

17:56

В украинских черноморских портах частично обрабатываются имеющиеся суда

17:37

В Чернигове замироточили иконы Вифлеемской Божией Матери и святого Антония Печерского

17:14

Спрятал в Италии: у Путина нашли яхту "Шехерезада" за 700 миллионов долларов

16:38

Facebook и Instagram официально запретили на территории России

16:07

Провоцирует столкновение с НАТО: российский истребитель вторгся в воздушное пространство Польши

15:40

Беларусь отводит десант от украинской границы

15:30

Почему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофоймнение

15:26

Гороскоп на апрель 2022 для Близнецов: болезнь уйдет, а в финансах повторится прошлое 9-летней давности

15:13

РФ закрашивает на кораблях названия и бортовые номера, чтобы совершать провокации и обвинить УкраинуВидео

Реклама
15:11

Какие консервы можно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны – признаки непригодных продуктов

14:51

Как остановить Путина: премьер-министр Чехии назвал единственный способ

14:29

Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

14:16

Переговоры Украины и России сегодня продолжались полтора часа - СМИ

14:09

Лорак, Тодоренко, Мураев и другие: появился список звезд, поддерживающих РФ или умалчивающих войну в Украине

14:07

В Херсоне оккупанты расстреляли людей на мирном митингеВидео

14:00

РФ не будет прекращать огонь на время переговоров с Украиной – Песков

13:36

Даже Гитлеру такое в голову не приходило: Макаревич предупредил Путина о судьбе фюрера

13:27

"Понял, что язык – это оружие": актер "Дизель-шоу" Крутоголов перешел на украинский из-за войны

13:27

Кто из мужчин может выехать из Украины во время войны: список

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять