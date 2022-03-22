Путин сменил тысячу охранников, поваров и прислуги из-за страха отравления

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин панически боится быть отравленным, поэтому проводит массовые чистки среди своего окружения.

Как пишет американское издание The Daily Beast, хозяин Кремля заменил около 1000 сотрудников из числа своего личного окружения - сюда попали повара, охранники и прислуга.

Отмечается, что российский президент панически боится заговора и возможности своего убийства.

Добавим, что по данным одного из оперативников Главного управления внешней безопасности Франции, сейчас на столах руководителей разведывательных органов ряда стран уже лежит план по физической ликвидации Путина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент страны-агрессора России Владимир Путин будет угрожать применением ядерного оружия против Запада, если Украина продолжит сопротивляться российскому вторжению.

Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США.

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