"Путин стал изгоем": экс-депутат Госдумы объяснил провал ФСБ с отравлением Навального

Алексей Навальный / Reuters

Бывший сотрудник ФСБ и бывший депутат Государственной думы Геннадий Гудков заявил, что сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев легко рассказал по телефону Алексею Навальному детали специальной операции по его отравлению, так как был уверен в своей безнаказанности.

"Все, кто в этой группе (с Кудрявцевым) работал, – просто обычная государственная банда, которая занимается внесудебными расправами. Они прокололись, провалились, полностью разоблачили не только себя, но и абсолютно все государство, включая Путина", - подчеркнул Гудков в разговоре с Сurrenttime.tv.

Он рассказал, что в ФСБ специальная оперативная связь стоит только в кабинетах на рабочих местах, поэтому если сотрудники находятся за пределами кабинета, то они общаются по обычной связи по мобильным телефонам.

"Ситуация, как с "Кудрявцевым" вполне возможна, если звонок застал человека не в кабинете. Такое могло быть. Он уже привык, что начальство может ему позвонить по обычному телефону", - пояснил бывший сотрудник российских спецслужб.

По его мнению, ситуация вокруг попытки отравления Навального свидетельствует о том, что РФ правит "криминальная группировка, захватившая власть и вставшая на путь убийств и расправ".

Читайте такжеПесков выругался в ответ на статью о повторной попытке Кремля отравить НавальногоЭкс-сотрудник ФСБ считает, что если Путин не уволит руководство спецслужб, причастных к отравлению Навального, то он фактически возьмет на себя всю ответственность за попытку убийства: "Он становится абсолютно точно таким же фигурантом будущего уголовного дела. Вспомните Пиночета – он долго правил страной, а потом стал фигурантом уголовного дела, поскольку был причастен к организации убийств и внесудебных расправ. Путин становится таким лидером, который уже добром не кончит".

"Владимир Владимирович провалился со страшной силой, его имя растоптано окончательно, он уничтожен морально, нравственно, он стал изгоем. Все будут понимать, что даже при каких-то вынужденных контактах они жмут руку организатору убийств", - добавил Гудков.

Саморазоблачение ФСБ: