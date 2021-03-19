"Путин – убийца": дипломат объяснил, что имел ввиду Байден

Джо Байден назвал киллерской политику России, а не обозвал Владимира Путина, полагает дипломат / Reuters

Дипломат Андрей Веселовский считает, что президент США Джозеф Байден, отвечая на вопрос, считает ли он главу России убийцей, имел ввиду политику Кремля, которая ведется в последние годы.

Американский лидер имел ввиду, что РФ ведет политику киллеров, рассказал эксперт в эфире Украина 24.

Собеседник отметил, что российская сторона выжидала плохой момент и уничтожала то, что ей не нравилось.

"…Как с Крымом и Донбассом: пока в Украине Майдан, давайте украдем Крым. Вот это и есть политика киллеров", – объяснил дипломат.

Веселовский подчеркнул, что на английском языке у Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, используя именно слово "killer".

"Речь идет не об убийце (murderer), а о killer – это разные вещи в английском языке, разница огромная. Killer – заказной убийца, который выполняет свою работу. А murderer означает то же, что и в украинском языке…", – сказал эксперт.

Напомним, Джо Байдену 16 марта во время интервью поставили воспрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Президент США ответил: "Ммм, да". Потом стало известно, что американский лидер не сожалеет о том, что сказал.

Владимир Путин уже отреагировал на высказывание лидера Штатов. Глава РФ ответил на обвинение детской поговоркой: "Кто как обзывается, тот так и называется".