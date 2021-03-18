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Путин высказался об аннексии Крыма и "щедрых подарках"

18 марта 2021, 19:32
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Лидер россиян 18 марта заявил, что в развале СССР виноваты большевики, которые, к тому же, лишили Российскую федерацию геополитических преимуществ.

Путин
Путин высказался об аннексии Крыма / Reuters

Лидер России Владимир Путин резко высказался о Крымском полуострове - по его словам, он не позволит использовать территориальные "щедрые подарки" для нанесения ущерба Российской Федерации. В частности, в контексте вопроса Украины и Крыма.

В развале СССР виноваты большевики, которые, к тому же, лишили Россию геополитических преимуществ. В то же время Москва готова жить в новых условиях, заявил Путин во время своего выступления в Лужниках по случаю седьмой годовщины захвата полуострова, пишет ТАСС.

"Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии. Мы рассматриваем эти народы как братские нам народы, готовы подставить им плечо и локоть… Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", - заявил Путин.

"Путин – убийца": детали скандала

  • Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.
  • Комментируя слова президента США, Путин заявил: "Кто так обзывается, тот сам так называется". Он также пожелал Байдену здоровья.
  • В ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину. Режим Владимира Путина обвиняют во многих преступлениях, напомнила пресс-секретарь Еврокомиссии.

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