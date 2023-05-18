Путин запретил чиновникам увольняться, пока идет война - разведка Британии

В Кремле запрещают увольняться с должностей, пока война в Украине не закончится.

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Кремль не разрешал увольняться служащим / коллаж: Главред: фото : ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кремль запретил уволиться чиновникам, занимающим высокие должности пока "специальная военная операция".

Этот запрет по меньшей мере распространяется на губернаторов, региональных чиновников, сотрудников силовых структур и должностных лиц Администрации президента страны-оккупанта России, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В информации разведки говорится, что большое количество официальных лиц, вероятно, очень скептически относится к войне, а также они часто испытывают стресс на работе в проблемном аппарате военного времени. Запрет осуществляется благодаря намекам на то, что ушедшим в отставку будут предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения.

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"Помимо того, что власть обеспокоена пробелами в возможностях госаппарата, которые останутся после выхода чиновников в отставку, власть, вероятно, также пытается предотвратить любое поражение и укрепить чувство коллективной ответственности за войну",- говорится в сообщении.

Планы Кремля

Напомним, что на фоне болезни Лукашенко может потерять власть. Кремль может готовить преемника. Сам Лукашенко не думает об отставке и не занимается поиском и подготовкой своего преемника.

Кремль устроил удар по резиденции Путина, чтобы в ответ атаковать Киев. Агрессору России нужен был повод, чтобы атаковать административные здания в столице Украины, считает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Рассвет.

Путин может любым образом сбросить Лукашенко от руководства Беларусью.

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