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"Крови не нужно": разведчик озвучил варианты отстранения Путина

19 мая 2020, 22:32

Сокурсник Путина считает, что в России пройдет все так, что "никто и не пискнет".

Шнуров высмеял фанатов Путина
Путина могут убрать из власти - разведчик / Instagram

Президента России Владимира Путина запросто могут убрать из власти, несмотря на его желание "править вечно".

Бывший советский разведчик и сокурсник российского лидера по институту КГБ Юрий Швец назвал главные варианты развития событий.

"Помните, Горбачев удалился в Форос, Путин удалился в бункер на Валдае. Теперь он – Путин завалдайский. Точка. Никто даже спрашивать не будет. Или вообще куда-нибудь он удалился, где-нибудь издалека наблюдает. Или инфаркт, или еще что-нибудь типа того – вариантов масса, и они даже не принципиальны", – сказал он в интервью "Гордону".

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По словам Швеца, который более 25 лет проживает в США и стал там аналитиком бизнес-разведки, при смене власти в России желательно все сделать так, "чтобы крови не было".

"Все-таки начало ХХІ века. Все остальное пройдет – и никто даже не пискнет. Потому что уже создана достаточная психологическая и информационная основа для того, чтобы человека удалить", – убежден он.

Экс-советский разведчик отметил, что последние 20 лет все средства массовой информации России создавали образ "путенкинлэнда" – так называемую матрицу, совершенно фейковый образ Путина и России.

"И вот она рухнула с наступлением эпидемии коронавируса, как карточный домик", – подчеркнул Швец.

Ранее Главред писал, что российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что у президента РФ Владимира Путина нет ресурсов для того, чтобы экономически удушить Украину.

Ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан говорил, что, по слухам, Владимир Путин рассчитывает на значительное ослабление Украины из-за коронавируса из Китая, и президент может "наехать" на государство летом.

Владимир Путин разведчик СССР новости России
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