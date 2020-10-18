Ракетный обстрел Азербайджана: в Ереване рассказали, к чему готовиться Баку

Война Армении Азербайджана / Фейсбук А.Ованнисяна

Посол Армении в Украине Тигран Сейранян прокомментировал обстрел азербайджанского города города Гянджа и убийство мирных жителей.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в информации об этом есть много постановочного со стороны Баку.

"Очень много вопросов. Любые жертвы с обеих сторон вызывают сожаление, но нам навязали эту войну, мы навязываем мир. Перед обстрелом вечером 16 октября гражданские населенные пункты Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - ред.) были в очередной раз, как и каждый день, подвергнуты обстрелам со стороны Азербайджана. В результате 6 мирных жителей были ранены", - подчеркнул он.

В свою очередь посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова заявила, что это уже третий ракетный удар по Гяндже.

"Используются баллистические ракеты Эльбрус и Точка У, которые не имеют права стрелять по мирному, да еще и спящему гражданскому населению, все эти удары проходят ночью. Таким образом Армения пытается компенсировать провал своей военной авантюры, эти трусливые атаки…", - рассказала Ахундова.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах