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"Рамзанка все решил": журналист объяснил, зачем Кадыров "заказал" Татарского

6 апреля 2023, 11:00
"Блогер" и "военкор-Z" Владлен Татарский выступил против интересов Рамзана Кадырова, считает Михаил Ганницкий.
Владлен Татарский, Рамзан Кадыров
Владлен Татарский, Рамзан Кадыров / соцсети, скриншот YouTube

В Санкт-Петербурге ликвидировали военного пропагандиста Владлена Татарского. Его убийство может быть напрямую связано с чеченским диктатором Рамзаном Кадыровым, считает журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

В интервью Главреду он отметил, что в Москве сейчас серьезный скандал вокруг строительства большой мечети. Проект продвигает и активно поддерживает Рамзан Кадыров, а военный преступник, "блогер" и "военкор-Z" Владлен Татарский выступил против этого проекта.

"На его канале можно увидеть опосредованные высказывания, поскольку он, конечно, не хотел ссориться с кадыровцами. В частности, военный пропагандист опубликовал пост о том, что локация для строительства мечети выбрана неудачно, поскольку это святое и популярное у православных москвичей место. Вместо этого он предлагал передать под строительство мечети другую площадь", - пояснил Ганницкий.

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Журналист считает, что именно кадыровцы ликвидировали пропагандиста.

"Наиболее вероятной версией ликвидации боевика мне кажется привет от кадыровцев. Во-первых, чтобы устранить громкое медийное лицо, которое осмелилось выступить против, а во-вторых – послать сигнал на будущее всем возможным "блогерам", "военкорам" о том, что не стоит спорить с вице-королем. Рамзанка все решил, поэтому вам, холопам московским, надо смириться и подмешивать бетон для фундамента", - подытожил Ганницкий.

Ликвидация Владлена Татарского - что известно

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе Street food bar. В результате инцидента погиб российский "военный корреспондент" и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор". Еще 30 человек получили ранения.

РосСМИ пишут, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

Пропагандистское издание РИА Новости писало, что подаренную статуэтку осматривали перед вручением, а принесшая ее девушка была знакома организаторам.

По факту убийства Татарского в РФ было открыто уголовное производство по статье 105 УК.

К слову, кафе, в котором произошёл взрыв, находится в 1,5 км от квартиры Путина в Питере, которая теперь принадлежит его бывшей жене, а само кафе принадлежит экс-зятю Пригожина.

Следственный комитет страны-агрессора РФ 3 апреля заявил о задержании 26-летней жительницы Санкт-Петербурга Дарьи Треповой, которую подозревают в убийстве Татарского. Кроме того, Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил Украину в убийстве пропагандиста.

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Автор: Сергей Кущ
Рамзан Кадыров Владлен Татарский
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