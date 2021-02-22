Ранившего сотрудника генконсульства Украины в Петербурге отправили за решетку

Назару Смоленскому инкриминируют хулиганство с применением оружия.
В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Назара Смоленского, которого задержали после нападения на сотрудника украинского генерального консульства.
Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Смоленскому инкриминируют хулиганство с применением оружия, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка (ч.2 ст.213 УК РФ).
Решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, подозреваемого Назара Смоленского арестовали до 18 апреля.
"Не позднее 12.22 19.02.2021, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, находясь у д.1 лит.В по ул. Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом похожим на нож не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева", - сообщили в пресс-службе.
Что известно о Назаре Смоленском:
По информации суда, Смоленский ранее судим за разбой (осужден на 8 лет лишения свободы), не работает, не женат, детей на иждивении не имеет, заболеваний, не позволяющих находиться в условиях следственного изолятора, у него нет.
Нападение на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге:
- В пятницу, 19 февраля, в Санкт-Петербурге неизвестный совершил нападение на Генеральное консульство Украины.
- В полдень в консульство Украины в Петербурге пришёл мужчина. День был не приёмный, о чём ему сообщил охранник на входе.
- В этот момент мужчина достал нож и ударил сотрудника консульства. До приезда наряда полиции он оставался в холле консульства.
- Пострадавшего охранника, 31-летнего мужчину, увезли в Мариинскую больницу. Его ранение врачи оценивают как лёгкое.
- Нападавшего доставили в 76 отдел полиции, где выяснилось, что ему 34 года, он родился в Петербурге и проживает на Васильевском острове с матерью, уроженкой Ростовской области, братом и сестрой, а также отцом, родившемся в Украине.