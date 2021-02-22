Ранившего сотрудника генконсульства Украины в Петербурге отправили за решетку

Суд в Санкт-Петербурге арестовал Назара Смоленского / vybor.ua

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Назара Смоленского, которого задержали после нападения на сотрудника украинского генерального консульства.

Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Смоленскому инкриминируют хулиганство с применением оружия, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка (ч.2 ст.213 УК РФ).

Решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, подозреваемого Назара Смоленского арестовали до 18 апреля.

"Не позднее 12.22 19.02.2021, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, находясь у д.1 лит.В по ул. Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом похожим на нож не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева", - сообщили в пресс-службе.

Что известно о Назаре Смоленском:

По информации суда, Смоленский ранее судим за разбой (осужден на 8 лет лишения свободы), не работает, не женат, детей на иждивении не имеет, заболеваний, не позволяющих находиться в условиях следственного изолятора, у него нет.

Нападение на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге: