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"Размажут по стенке": Трамп станет главной мишенью на выборах – экс-глава МИД

Алексей Тесля
8 апреля 2023, 14:50 обновлено 8 апреля, 14:57
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Ситуация для Дональда Трампа чрезвычайно негативная в контексте его планов идти на выборы, считает Владимир Огрызко.
Трамп в суде
Дональд Трамп в суде / скриншот NBC News

Над 45-м президентом США Дональдом Трампом довлеет клеймо подозреваемого в совершении нескольких преступлений штата Нью-Йорк, заявил дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Ситуация для Трампа чрезвычайно негативная в контексте его планов идти на выборы. Любой республиканец в рамках этой внутриреспубликанской гонки будет указывать пальцем на Трампа и говорить, мол, вы хотите голосовать за человека, которого обвиняют в совершении стольких преступлений и потенциального преступника?", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что сам факт предъявления Трампу громких обвинений свидетельствует о том, что в этом деле "далеко не все чисто".

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"Поэтому Трамп наоборот в течение этих месяцев будет находиться под бешеным давлением не только среди республиканцев, не говоря уже о демократах. Там вообще его будут размазывать по стене, потому что это фантастически удобный способ показать его как не то что недостойного претендента на пост президента США, а как человека, которого надо шарахаться. Более удобной мишени для демократов, чем Трамп, сейчас просто нет", — добавил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Дело Трампа

Как известно, экс-президенту США предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Фальсификация деловых документов, как правило, в Нью-Йорке является обвинением в мелком правонарушении, но повышается до уровня уголовного преступления с максимальным сроком заключения в четыре года, когда "намерение обвиняемого обмануть включает намерение совершить другое преступление или помочь скрыть его совершение".

Ранее Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп 23 февраля, за день до масштабного вторжения войск РФ в Украину.

Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

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