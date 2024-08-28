"Режим исчезнет вместе с Путиным": Гудков назвал условие ликвидации путинизма

Любая смена власти в России приведет к серьезнейшим изменениям, реформам, и в конце концов, ликвидации путинизма.

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Гудков назвал условие ликвидации путинизма/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Википедия

Режим в стране-агрессоре России персонализировался и держится в основном на российском диктаторе Владимире Путине. Однако этот режим не вечен - он исчезнет вместе с Путиным.

Любая смена власти в РФ приведет к серьезнейшим изменениям, реформам, что в конечном итоге приведет к ликвидации путинизма. Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в интервью Главреду.

"Вообще не понимаю позиции очень многих чиновников. Неужели они думают, что режим будет вечным? Нет, режим исчезнет вместе с Путиным. Говорят, путинизм - не только Путин. Но нет, это только Путин. Режим персонализировался, он является главным паханом, разводилой, гарантом определенных интересов коррупционных групп и других процессов. Поэтому любая смена власти в России приведет к серьезнейшим изменениям, реформам, и в конце концов, ликвидации путинизма", - отметил Гудков.

Путина вряд ли сдаст Николай Патрушев, считает Гудков.

"Раньше я все время шутил, что если Патрушев захочет выйти из игры, он привезет Путина в Гаагу. Патрушеву назовут условия: прекращай войну, выводи войска из Украины, мы даем гарантии и определенный период. И он согласится. Конечно, это шутка, и Патрушев этого не сделает. Однако любая политическая фигура, любая группа людей может получить индульгенцию. Можно заранее об этом договориться", - сказал российский оппозиционный политик.

Смотрите видео, в котором Гудков сделал прогноз о сроках мобилизации в России:

Кто такой Геннадий Гудков Геннадий Владимирович Гудков — российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке. Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004–2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001–2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

Могут ли в РФ устранить Путина - последние новости

Напомним, российский политтехнолог, галерист Марат Гельман сказал, кто может всколыхнуть режим в РФ. Часть лояльной Путину политической массы получила серьезный сигнал, что Путин не так силен. Главу Кремля уже не так боятся приближенные к нему люди.

Также ранее социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман отмечал, что в правящей верхушке РФ зреет недовольство диктатором и войной. Но пока дела у Путина на войне еще более-менее, верхушка в РФ не реализует свои планы.

Напомним, рейтинг Путина рекордно упал за все годы полномасштабного вторжения. Ранее рейтинг Путина падал из-за волн мобилизации и действий Пригожина.

Также ранее в ОП описали, как операция на Курщине ударит по РФ. Россия вскоре пройдет через брутальный бунт, и глава Кремля исчезнет со своей элитой.

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