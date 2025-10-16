Режим построен на лжи: раскрыт настоящий возраст Путина и его мечты

Ключевые тезисы:
- Путину на самом деле исполнилось 75 лет
- Путин не грезит восстановлением Советского Союза
- Диктатором руководит животный страх оказаться за решеткой
7 октября российскому диктатору Владимиру Путину исполнилось не 73, а 75 лет. Об этом заявил глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов в комментарии OBOZ.ua.
По его словам, официальная биография Путина - сплошная фальсификация.
"Он родился в 1950 году, а не как пишут в Википедии в 1952-м. Об этом написана большая книга польской журналистки, которая проводила собственное расследование и встречалась с реальной матерью Путина. Ее уже нет в живых, она умерла в Грузии", - подчеркнул он.
По его мнению, эта маленькая ложь является лишь каплей в море большой лжи, на которой построен весь режим.
Какая главная мечта Путина
Обухов добавил, что если кто-то до сих пор думает, что Путин грезит восстановлением Советского Союза, то это не так. Его цель гораздо примитивнее.
"Он не может проиграть войну, он хочет дожить свою жизнь не в тюрьме - это очевидный вывод. После того, что происходило в течение трех лет в Украине, этого прощать уже никто не будет", - подчеркнул аналитик.
Он считает, что диктатором руководит не имперское величие, а животный страх оказаться за решеткой.
"Путин прекрасно понимает, что победить в этой войне ему не удастся. Поэтому его нынешняя стратегия - затянуть время, чтобы избежать сокрушительного поражения", - говорится в заявлении.
Кто может заменить Путина
Политический аналитик Ольга Курносова сказала, что если с Путиным внезапно что-то случится, по Конституции премьер-министр Михаил Мишустин должен его замещать.
"Это устроит многих на переходный период. Дальше все зависит от того, как между собой договорятся кланы, а главное - насколько эта договоренность сможет устроить тех, с кем будут вестись переговоры, когда они начнутся", - подчеркнула она.
Владимир Путин - что известно
Как сообщал Главред, российского диктатора Владимира Путина могут устранить в стране-агрессоре России путем дворцового переворота. Большинство российской элиты хотело бы вернуть все назад или хотя бы смягчить взаимоотношения с Европой и США.
Также известно, что российский диктатор Владимир Путин внезапно заговорил о своем преемнике. Он даже уточнил, что борьба может быть между несколькими кандидатами.
О персоне: Герман Обухов
Герман Обухов (род. 27 ноября 1949 года в Челябинске, ныне РФ) - политзаключенный СССР 1981-1987 годов, автор пяти книг, соучредитель Благотворительного фонда "Откроем мир детям" и фонда "Stop Inform Terror", пишет Википедия.
