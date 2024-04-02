РФ атакуют дроны с искусственным интеллектом: в CNN раскрыли детали

Дрон можно "научить" определять географию и цель, к которой он направляется, говорят эксперты.

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Дроны атакуют цели в РФ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, АрміяInform

Атаки по объектам нефтегазовую промышленности России стали возможны благодаря использованию беспилотников, которые оборудованы искусственным интеллектом.

Это помогает дронам ориентироваться и избегать глушения, говорится в материале CNN.

Уточняется, что дроны оснащаются бортовым компьютером со спутниковыми данными и данными о местности.

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"Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, что позволяет нам поражать цели с точностью до метра", - рассказал источник, близкий к украинской программе беспилотников.

Как уточняет аналитик Королевского института объединенных служб Ноя Сильвия, оборудованный им дрон можно "научить" определять географию и цель, к которой он направляется. При этом БпЛА становится полностью автономным и не нуждается в связи со спутниками.

Эксперт по вопросам войны с использованием беспилотников и искусственного интеллекта Крис Линкольн-Джонс отметил, что уровень "интеллекта" пока еще очень низкий, поскольку технология находится лишь на ранних стадиях развития своего потенциала.

Украинские дальнобойные дроны, атакующие НПЗ в РФ, влияют на экономику рф сильнее, чем западные санкции, резюмируется в материале CNN.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Удары по целям в РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что дроны атаковали завод в Татарстане за более 1000 км от Украины. По сообщениям источников, атаку могло осуществить Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что на "Уралмаше" прогремели взрывы. В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном заводе "Уралмаш". Сообщают, что сначала раздался взрыв, а затем в небо поднялся густой черный дым.

После этого стало известно, что под Москвой загорелся крупнейший завод "Электроизолит". Как сообщают российские пропагандисты, вспыхнул пропиточный цех. Огонь охватил почти 3 тысячи кв.м. Работников завода эвакуировали.

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