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"РФ жаждет территории Украины": в Сеть слили секретные записки Буша за 2009 год

21 февраля 2023, 02:05
РФ заранее планировала аннексию Крыма, предупреждал Джордж Буш-младший.
Джрдж Буш
Джрдж Буш / Скриншот

Сорок третий президент США Джордж Буш еще в 2009 году предупреждал о том, что в планах России – захват территорий Украины.

Такое предостережение он оставил своему преемнику Бараку Обаме. Об этом идет речь в материале The New York Times.

"Индия - друг. Пакистан - нет. Не верьте Северной Корее или Ирану, но говорить лучше, чем молчать. Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа Украины", — говорится в рассекреченных документах, переданных в 2009 году Джорджем Бушем своему преемнику - Бараку Обаме.

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При этом Буш пророчески писал о том, что ареной противостояния станет полуостров Крым.

"Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59 процентов состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России, должны быть предотвращены", — предупреждал Буш.

Напомним, президент США Джо Байден побывал с визитом в Украине. В ходе визита в Киев Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов.

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", — сказал Байден.

Ранее в Администрации президента США ранее рассматривали возможность того, чтобы Джо Байден во время своего визита в Европу негласно пересек границу с Украиной.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на помощников американского президента.

По данным Bloomberg, американский лидер посетит Польшу в канун годовщины вторжения России в Украину.

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