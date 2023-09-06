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"Риск несколько повысился": Кочетков раскрыл, могут ли применить ядерку по Украине

Юлия Куришко
6 сентября 2023, 02:45
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Аналитик Кочетков сообщил, представляет ли угрозу для Украины ядерное оружие РФ, находящееся в соседней Беларуси.
'Риск несколько повысился': Кочетков раскрыл, могут ли применить ядерку по Украине
Применит ли Россия ядерное оружие / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube, фото: ua.depositphotos.com

Глава украинской разведки Буданов сообщил, что Россия доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки. В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, представляет ли угрозу для Украины ядерное оружие РФ в Беларуси.

"Во-первых, информация о перемещении части ядерного оружия в Беларусь западные информационные агентства со ссылкой на официальные источники в Пентагоне извещали еще несколько месяцев назад. То есть это никоим образом не новость. Если понаблюдать за перемещением самолетов, которые взлетают с авиабазы РФ в Энгельсе и отгружаются в белорусских Мачулищах, то здесь нет никакой тайны. Но и влияния на риск ядерного противостояния и применения ядерного оружия, тактического или стратегического, этот факт не имеет, потому что все рычаги контроля сохраняются исключительно за Россией", - подчеркнул Кочетков.

Он отметил, что Лукашенко никоим образом не влияет ни на решение по применению, ни на его выполнение. Белорусский диктатор формально руководит территорией, откуда может быть применено тактическое ядерное оружие и по которой может быть применен ответный удар.

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"Во-вторых, российское так называемое двенадцатое управление в системе Минобороны РФ, которое занимается обслуживанием и хранением ядерного оружия, недавно проводили учения с участием непосредственно белорусских военных, которые должны обслуживать Искандеры - баллистические ракеты, небольшое количество которых есть на территории Беларуси и которые потенциально могут нести ядерное оружие. Так вот даже это российское управление не удовлетворено уровнем белорусских солдат, офицеров, которые должны обслуживать это оружие", - добавил эксперт.

Риск после полномасштабного вторжения еще сохранялся и несколько повысился, потому что на Украину напало ядерное государство, но он сохраняется примерно на том же уровне, подытожил Кочетков.

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, что Москва и Минск подписали документ, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Россия и Беларусь подписали соглашение, предусматривающее размещение на территории белорусского государства российского тактического ядерного оружия.
Буданов объяснил, как Кремль пытается обмануть Лукашенко с ядерным оружием. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, какие ядерные боеголовки и зачем Россия отправляет в Беларусь.

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война в Украине ядерное оружие
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