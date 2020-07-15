Украинцы смогут попасть в Россию по новым правилам: что придется предоставить

С сегодняшнего дня иностранцы могут попасть в РФ по новым правилам / УНИАН

Со среды, 15 июля, в Российской Федерации отменили двухнедельный карантин для тех, кто прибыл из-за рубежа, но иностранцам, в частности, украинцам придется предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на китайский коронавирус Covid-19, который должен быть сделан не позднее, чем за три дня до прибытия в РФ.

Иностранцы также могут сдать тест на коронавирус в России, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что всем россиянам, которые вернутся на родину, на протяжении трех дней с момента прибытия необходимо сделать ПЦР-тест на Covid-19.

Если гражданин РФ не захочет сдавать тест, ему нужно будет изолироваться на две недели. Для россиян тесты на коронавирус, сделанные по месту регистрации, будут бесплатными, а иностранцам за исследование придется платить.

Постановление Поповой пока не имплементировали в Ростовской области, сегодня въезд из самопровозглашенной "ДНР" и "ЛНР" в Россию осуществляется по прежним правилам – без самоизоляции и без обязательства сдавать ПЦР-тест после приезда, пишет Strana.ua со ссылкой на данные жителей Донбасса.

Читайте такжеУкраина меняет правила въезда в страну: какие государства попали в красную зонуРанее сообщалось, что с 15 июля Россия планирует частично возобновить международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса.

Страна в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки, были разрешены только чартеры для вывоза россиян из-за рубежа. Из-за коронавируса в РФ также введен карантин.