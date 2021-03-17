Россия нашла способ отомстить Киеву за обидные плакаты про Крым

Крым - это Украина: РФ мстит за троллинг своих дипломатов / УП

МИД России вызвало на ковер украинского временного поверенного из-за троллинга российских дипломатов в Киеве. Ему вручена нота протеста.

Накануне в украинской столице появились плакаты, на которых сотрудники дипмиссии РФ (и одновременно работники Главного управления Генштаба РФ и ФСБ) якобы "признают" Крым украинским. А на служебные автомобили российских дипломатов неизвестные особы наклеили украинские тризубы. Этот тонкий троллинг был приурочен к дате так называемого "референдума в Крыму 2014 года".

Читайте такжеРеакция Кремля на "Крымскую платформу" - угроза, к которой следует готовитьсяПроисшедшее российская сторона назвала провокацией, надписи "Крым – это Украина" в МИД РФ обозвали "комментариями оскорбительного характера", а тризубы на машинах – "повреждениями служебных автомобилей".

Москва уже потребовала тщательно расследовать расклейку плакатов.

Новости Крыма:

Эксперт пояснил, как Турция может помочь Украине вернуть Крым. Киев должен не бояться говорить "стоп", когда действия Анкары начнут противоречить интересам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.

Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдуме. Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму, заявил президент Украины, и рассказал о шагах, которые предпринимает Украина, чтобы вернуть свое.

В Кремле громко высказались о новом референдуме по Крыму. Песков напомнил, что Крым в составе Украины обладал особым статусом, который четко был прописан в украинской Конституции, и сказал, что "референдум" - законный.