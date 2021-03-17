Россия нашла способ отомстить Киеву за обидные плакаты про Крым

Надписи "Крым – это Украина" в МИД РФ обозвали "комментариями оскорбительного характера".
МИД России вызвало на ковер украинского временного поверенного из-за троллинга российских дипломатов в Киеве. Ему вручена нота протеста.
Накануне в украинской столице появились плакаты, на которых сотрудники дипмиссии РФ (и одновременно работники Главного управления Генштаба РФ и ФСБ) якобы "признают" Крым украинским. А на служебные автомобили российских дипломатов неизвестные особы наклеили украинские тризубы. Этот тонкий троллинг был приурочен к дате так называемого "референдума в Крыму 2014 года".
Читайте такжеРеакция Кремля на "Крымскую платформу" - угроза, к которой следует готовитьсяПроисшедшее российская сторона назвала провокацией, надписи "Крым – это Украина" в МИД РФ обозвали "комментариями оскорбительного характера", а тризубы на машинах – "повреждениями служебных автомобилей".
Москва уже потребовала тщательно расследовать расклейку плакатов.
Новости Крыма:
- Эксперт пояснил, как Турция может помочь Украине вернуть Крым. Киев должен не бояться говорить "стоп", когда действия Анкары начнут противоречить интересам Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.
- Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.
- Президент Владимир Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдуме. Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму, заявил президент Украины, и рассказал о шагах, которые предпринимает Украина, чтобы вернуть свое.
- В Кремле громко высказались о новом референдуме по Крыму. Песков напомнил, что Крым в составе Украины обладал особым статусом, который четко был прописан в украинской Конституции, и сказал, что "референдум" - законный.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.