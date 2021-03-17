УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия нашла способ отомстить Киеву за обидные плакаты про Крым

17 марта 2021, 13:30
Прослушать новость
Остановить

Надписи "Крым – это Украина" в МИД РФ обозвали "комментариями оскорбительного характера".

Крым это Украина как РФ мстит за троллинг своих дипломатов
Крым - это Украина: РФ мстит за троллинг своих дипломатов / УП

МИД России вызвало на ковер украинского временного поверенного из-за троллинга российских дипломатов в Киеве. Ему вручена нота протеста.

Накануне в украинской столице появились плакаты, на которых сотрудники дипмиссии РФ (и одновременно работники Главного управления Генштаба РФ и ФСБ) якобы "признают" Крым украинским. А на служебные автомобили российских дипломатов неизвестные особы наклеили украинские тризубы. Этот тонкий троллинг был приурочен к дате так называемого "референдума в Крыму 2014 года".

Читайте такжеРеакция Кремля на "Крымскую платформу" - угроза, к которой следует готовитьсяПроисшедшее российская сторона назвала провокацией, надписи "Крым – это Украина" в МИД РФ обозвали "комментариями оскорбительного характера", а тризубы на машинах – "повреждениями служебных автомобилей".

Москва уже потребовала тщательно расследовать расклейку плакатов.

Новости Крыма:

  • Эксперт пояснил, как Турция может помочь Украине вернуть Крым. Киев должен не бояться говорить "стоп", когда действия Анкары начнут противоречить интересам Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.
  • Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.
  • Президент Владимир Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдуме. Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму, заявил президент Украины, и рассказал о шагах, которые предпринимает Украина, чтобы вернуть свое.
  • В Кремле громко высказались о новом референдуме по Крыму. Песков напомнил, что Крым в составе Украины обладал особым статусом, который четко был прописан в украинской Конституции, и сказал, что "референдум" - законный.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

новости России аннексия Крыма новости Украины новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Россия нашла способ отомстить Киеву за обидные плакаты про Крым». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Вице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен ЕвропеВице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе В России назвали условие для большой войны на ДонбассеВ России назвали условие для большой войны на Донбассе В Кремле громко высказались о новом референдуме по КрымуВ Кремле громко высказались о новом референдуме по Крыму В Британии предсказали исход возможной войны с РоссиейВ Британии предсказали исход возможной войны с Россией Байден открыто назвал Путина убийцейБайден открыто назвал Путина убийцей

Последние новости

14:19
Кабмин уволил главу Укрзализныци
14:10
Названы самые популярные сайты среди украинцев – инфографика
13:59
В коронавирусных больницах Киева нет мест – врач Видео
13:30
Байден открыто назвал Путина убийцей Видео
13:30
Россия нашла способ отомстить Киеву за обидные плакаты про Крым Видео
Реклама
13:23
Назвали ведущих и хедлайнеров премии Yuna 2021
13:18
Гороскоп на 18 марта для всех: скорое повышение и большое удовольствие Видео
13:16
Львов закрывается: в городе вводят локдаун из-за коронавируса Видео
13:09
Epic Games с помпой отметила начало нового сезона в Fortnite Видео
12:46
Кличко заявил, что Киев окажется в красной зоне максимум через неделю Видео
12:46
"Громкое фиаско РФ": появилась реакция Киева и Москвы на отчет США о вмешательстве в выборы Видео
12:44
Вера Брежнева презентовала новый клип на песню Ты не один Видео
12:22
Rockstar представила пятый бандитский абонемент к Red Dead Online Видео
12:15
Мощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погиб Видео
12:02
Грицак прокомментировал новые пленки "Медведчука-Суркова" по Донбассу
12:01
Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл
12:00
Зеленский назначил нового заместителя в Офис президента
11:28
Медведчук построил себе шикарный дворец в аннексированном Крыму - СМИ Видео
11:17
Врачи объяснили, почему человек заболевает коронавирусом повторно Видео
11:14
Гороскоп на 17 марта для всех: запрет на компромиссы и крупные неприятности Видео
Реклама
11:11
В Украине резко расширилась оранжевая зона карантина Видео
10:34
"Нужно гнать поганой метлой": Гордон резко высказался об "аферисте" Арестовиче
10:25
В моду на весну-лето пришли удивительные трикотажные платья Фото
10:20
Реакция Кремля на "Крымскую платформу" - угроза, к которой следует готовиться мнение
10:15
В Украине растянули интервал между дозами вакцины CoviShield - Ляшко Видео
10:13
Звезда "Великолепного века" поразила кардинальным преображением
10:09
В Хмельницком мужчине по ошибке удалили глаз вместо опухоли Видео
09:36
В Раде вознамерились выгнать Арестовича из ТКГ по Донбассу Видео
09:26
Почему святой Патрик – вовсе не Патрик и поздравления на праздник 17 марта Фото Видео
09:22
Разведка США нашла путинский след в деле пленок Деркача Видео
09:20
Королева рок-н-ролла заявила о завершении карьеры: известна причина
08:46
Чем больше Москва борется за "русский мир", тем хуже ему живется мнение
08:42
В Украине увеличили штрафы за нарушения на дороге Видео
08:26
За сутки в Украине нашли почти 12 тысяч больных COVID-19, умерли - почти 300
07:56
В Слуге народа прокомментировали скандал с Арестовичем Видео
07:55
Кровавая бойня в США: в массажных салонах расстреляли 8 человек
07:15
Папа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогером Видео
07:15
Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе Видео
06:55
Две причины, почему Украина обречена мнение
06:39
США готовят новый удар по России из-за вмешательства в выборы-2020 Видео
Реклама
06:30
Как долго Украину будет "штормить" от коронавируса
05:27
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
05:04
"Украина живет в режиме розового пони": как Киеву начать эксплуатировать РФ и США Видео
04:23
Психолог объяснила, "откуда растут ноги" у романа 8-летней украинки и 13-летнего блогера Видео
03:50
Модная стрижка пикси 2021, которая подарит вам невероятное вдохновение Фото
03:01
В Украину возвращается снег и похолодание: когда придет весна Видео
00:57
Врач объяснил, кому нельзя пить зеленый чай Видео
00:20
Эксперт пояснил, как Турция может помочь Украине вернуть Крым Видео
00:19
Синоптик рассказала, каким будет апрель в Украине Видео
16 марта, вторник
23:48
У Кравчука уличили Россию в манипуляциях из-за нового плана по Донбассу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять