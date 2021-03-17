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Эксперт пояснил, как Турция может помочь Украине вернуть Крым

17 марта 2021, 00:20
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Киев должен не бояться говорить "стоп", когда действия Анкары начнут противоречить интересам Украины.

Крым, Украина
У Турции есть свой интерес в вопросе Крыма / УНИАН

Турция могла бы помочь Украине вернуть аннексированный россиянами Крым, но Киев должен не забывать, что имеет дело с авторитарным государством, и имперские амбиции Анкары нужно пресекать.

Такое мнение озвучил в комментарии Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний. Он отметил, что Турция проводит прагматичную политику и преследует собственные интересы, поэтому должна стать примером для Украины.

"У турков есть имперские амбиции – Османская империя. Они – активные игроки везде. Но, следует признать, турки создали прочный экономический фундамент (…) Безусловно, у Турции есть свой интерес в вопросе Крыма. В Турции проживает огромная диаспора крымских татар, может быть, даже бо́льшая, нежели в Крыму", - отметил Загородний.

Будет ли Турция участвовать в Крымской платформе и помогать вернуть Крым – это будет зависеть от Украины.

"Если у Турции есть имперские амбиции, в том числе, превратить Крым в свой сателлит, оторвав его от Украины после деоккупации, мы должны это пресечь. Мы должны не бояться говорить "стоп", когда ее действия начнут противоречить нашим интересам", - считает эксперт.

Он уверен, что отношения с Турцией поддерживать нужно, так как по многим вопросам сегодня она является нашим союзником.

"Но при этом следует помнить, что мы имеем дело с авторитарным государством, а потому у него быстро может измениться направление: сегодня Турция наш друг, а завтра может стать нашим врагом. Демократические страны более медлительные и инертные, но зато они предсказуемы", - добавил Загородний.

Он пояснил, что Турция могла бы сделать, чтобы помочь Украине вернуть Крым.

"Она может помочь существенно укрепить обороноспособность нашей армии. Например, строить корветы, наладить совместное производство ракетного вооружения, беспилотников (…) А, значит, нам нужно укреплять с турками сотрудничество, тем более, что у них есть опыт, вооружение, и это не дорого стоит. В краткосрочном периоде это может существенно укрепить безопасность нашей страны", - резюмировал Загородний.

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Возвращение Крыма в состав Украины

  • Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.
  • Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.
  • Замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко 10 марта заявил, что перед стартом Крымской платформы будут приняты законы, регулирующие правовой статус крымчан.
  • Совет национальной безопасности и обороны 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.
  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает создания нового альянса по вопросам Крыма, с которым Россия не сможет не считаться и вынуждена будет сесть за стол переговоров так же, как в свое время присоединилась к нормандскому формату.
  • Также Резников заявил, что Украина готова полностью восстановить водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова и города Севастополя.

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